Rapid l-a pierdut pe Andrei Coubiș din cauza lui Mauro Pederzoli! De ce nu a mai ajuns cel mai bun fundaș din SuperLiga în Giulești

Andrei Coubiș (22 de ani) a sosit în fotbalul românesc la începutul acestui an, când a semnat cu U Cluj. Tânărul fundaș central s-a remarcat încă de la primele meciuri și este considerat în prezent cel mai bun pe postul său în România. FANATIK a aflat cum l-a ratat Rapid pe jucătorul revelație din cauza lui Mauro Pederzoli, directorul sportiv care se va despărți de clubul din Giulești în vară.

Rapid l-a ratat pe Andrei Coubiș din cauza lui Mauro Pederzoli

Andrei Coubiș a fost dorit cu insistență în România, Dinamo fiind unul dintre cluburile extrem de interesate de el. De serviciile jucătorului au mai fost interesate două cluburi din Capitală: , iar FANATIK a aflat acum că și Rapid l-a pierdut pe jucător, dar dintr-un alt motiv.

Mai exact, Dan Șucu aflase de numele fotbalistului și i-a cerut lui Mauro Pederzoli un raport amănunțit despre el. Directorul sportiv s-a conformat, însă i-a transmis patronului de la Rapid că fotbalistul nu merită să fie adus în Giulești. Deși finanțatorul echipei a insistat, motivând că a auzit lucruri pozitive despre Cobuiș, Pederzoli i-a sugerat că nu este cazul să transfere un jucător rigid, care nu va juca niciodată la nivelul din Serie A.

„Coubiș putea ajunge încă de acum 6 luni la Rapid. Dan Șucu l-a pus pe Pederzoli să se intereseze, dar i-a spus că nu e de Rapid. Pederzoli i-a spus lui Dan Șucu să facă cum consideră, dar nu i-l recomandă”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Giovanni Becali a spus de ce jucătorii români aduși din străinătate se remarcă în SuperLiga, de fapt

Giovanni Becali a vorbit despre cazul tinerilor fotbaliști români aduși din străinătate și care acum impresionează în fotbalul românesc. Agentul de jucători a subliniat că nivelul slab al campionatului nostru, combinat cu pregătirea bună pe care aceștia o au deja de la echipele de la care vin din afara țării, îi face să strălucească cu adevărat.

„Toți jucătorii ăștia care joacă la Primavera, și Biliboc, l-ai văzut? Aici zburdă. La Primavera, la Juventus, nu zburda. Coubiș, la Milan, nu excela. Aici la noi, având puțină mentalitate de unde au crescut acolo, uite că se remarcă. Datorită campionatului care e mult mai slab. Care în campionatul nostru nu face față în Divizia B. Deci… Divizia B italiană, dacă joacă aici, favoritele să intre în Serie A, primele două sau trei, vor fi italiene!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

500.000 de euro este cota actuală a lui Andrei Coubiș

3 contribuții în 14 meciuri are deja fundașul în tricoul lui U Cluj