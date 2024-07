UTA Arad și Rapid au fost protagonistele celui mai spectaculos meci din SuperLiga de până acum. Cele două rivale , la capătul unui meci . UTA Arad a fost aproape să comită o eroare de proporții.

Rapid, la un pas de victorie la „masa verde” cu UTA! Arădenii au fost salvați în ultima clipă

UTA Arad și Rapid și-au împărțit punctele în prima etapă din SuperLiga. Scorul a fost deschis de trupa lui Neil Lennon prin . „Bătrâna Doamnă” a restabilit egalitatea în minutul 60 prin Cîmpanu, adus în această vară de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Omondi a reușit să bage mingea în plasa porții lui Aioani în minutul 89. La două minute distanță, deși jocul s-a reluat, iar VAR-ul nu avea voie să intervină, Sebastian Colțescu a fost chemat la margine și a anulat reușita pentru un fault în atac.

UTA Arad l-a anunțat titular pe Imoh Ezekiel în partida cu Rapid. Atacantul nigerian a ieșit la încălzire și se pregătea să dea totul pentru a înscrie în poarta giuleștenilor. Doar că fotbalistul în vârstă de 30 de ani nu era eligibil de joc, din cauza unei suspendări.

ADVERTISEMENT

UTA Arad, aproape de o gafă de proporții la meciul cu Rapid

Imoh Ezekiel a primit cartonașul roșu în Dinamo – UTA Arad, scor 2-0, în ultima etapă din play-out-ul SuperLigii din sezonul precedent. Atacantul nigerian a fost eliminat de Istvan Kovacs în minutul 61 pentru cumul de cartonașe galbene.

La încălzire, cineva i-a șoptit staff-ului lui Mircea Rednic că Imoh Ezekiel este suspendat pentru cartonașul roșu primit la finalul sezonului trecut. Mircea Rednic l-a înlocuit de urgență pe Ezekiel în atacul „Bătrânei Doamne”.

ADVERTISEMENT

Nigerianul a fost chiar și pe foaia de joc pentru meciul cu Rapid. Ezekiel a fost înlocuit în echipa de start cu Andrei Dumiter. În cazul în care Ezekiel ar fi intrat pe teren, UTA ar fi pierdut jocul cu Rapid la „masa verde”, scor 0-3.

Ce urmează pentru UTA Arad

În următoarea etapă, UTA Arad va da piept în deplasare cu Universitatea Craiova, pe 20 iulie, de la ora 18:30. ”A început bine. Ținând cont că am făcut o repriză bună, a doua, am fost mult mai prezenți, parcă mult mai proaspeți.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău, am fost aproape de trei puncte, dar VAR-ul ăsta a intervenit după ce s-a dat drumul la joc. Când s-a dat drumul, s-a terminat verificarea.

„La VAR era Dumitrache, a dat un penalty cu Sibiul, la care nu ne-am prins de ce a dat”

Mai ținem și cu spectacolul, cu atacul, acum dacă l-a atins puțin… Păcat. La VAR era Dumitrache, a dat un penalty cu Sibiul, la care nu ne-am prins niciunul de ce a dat penalty.

Mă bucur că jucătorii au avut reacție în repriza a doua. E un punct cu o echipă care are buget, are antrenor de top, are jucători de top. M-am certat și cu ăștia angajați aici, le-am spus să ude terenul, n-au udat terenul, parcă nu țin cu noi”, a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului.