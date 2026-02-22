Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă a avut mari bătăi de cap înainte de derby-ul cu Dinamo. Titularul postului de portar, Marian Aioani, a fost la un pas de a rata disputa. Jucătorul a făcut mari sacrificii și și-a asumat unele riscuri. Nici Iliev, rezerva sa, nu era 100% apt. Giuleștenii puteau trimite un ”under” între buturi.

Ce sacrificii a făcut Marian Aioani pentru a intra în derby-ul cu Dinamo: ”A făcut infiltrații! Și-a asumat mari riscuri!”

În ciuda faptului că Dinamo nu și-a creat foarte multe faze în care a finalizat cu șuturi pe poartă, goalkeeperul giuleștenilor, Marian Aioani, a fost la post atunci când a fost cazul. În special în repriza secundă, portarul de 26 de ani a avut câteva intervenții foarte bune. Numai Raul Opruț l-a învins în prelungiri, însă era prea târziu pentru ca soarta partidei să se mai schimbe.

, apar informații extrem de interesante în legătură cu portarului numărul 1 de la Rapid. Aioani a fost la un pas de a nu intra în derby. La FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut portarul giuleștenilor în zilele premergătoare meciului.

”Aioani face sacrificii pentru a juca meciul acesta. El a jucat cu infiltrații. Și-a asumat riscuri. A făcut doar un antrenament înaintea meciului. (…) Aioani putea risca prezența în lotul primei reprezentative în barajul cu Turcia.

Staff-ul tehnic a depus eforturi. A fost la înălțime. Au gestionat foarte bine probleme portarului. El este de apreciat că și-a asumat ieșirea la Constanța, iar acum acceptă să joace cu infiltrații și își asumă riscul să își agraveze accidentarea”, a dezvăluit analistul de la FANATIK.

Ce problemă a avut rezerva Iliev? Rapid, la un pas să joace cu un jucător de 18 ani

, Dejan Iliev, nu era apt 100% să intre. Robert Niță a mai spus, la FANATIK SUPERLIGA, că nord-macedoneanul a suferit o accidentare la claviculă. În acest condiții, Rapid a fost la un pas de a arunca în luptă un ”under”, pe Adrian Briciu (18 ani).

”Au fost probleme și cu Iliev. Nu era nici el 100%. A avut o problemă la claviculă. Echipa a făcut antrenament pe sintetic în ultimele zile din cauza condițiilor meteorologice. A căzut la un plonjon și a simțit ceva. O leziune la nivelul umărului.

Problema era, dacă Aioani nu putea cu infiltrații, și fără Iliev, să intre tânărul Briciu. Asta era culmea. Să intre Briciu și să îi și batem”, a mai punctat Robert Niță.