Sport

Rapid, lovitură pe piața transferurilor înainte de derby-ul cu Dinamo! Angelescu a anunțat în direct când vine noul mijlocaș

Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, anunță că mercato-ul nu s-a încheiat la Rapid. În acest sens, giuleștenii vor primi întăriri chiar săptămâna viitoare, după derby-ul cu Dinamo.
Flaviu Popa
15.08.2026 | 21:17
Rapid lovitura pe piata transferurilor inainte de derbyul cu Dinamo Angelescu a anuntat in direct cand vine noul mijlocas
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Victor Angelescu si Marius Bilasco in tribuna la meciul de fotbal dintre Rapid Bucuresti si CFR Cluj, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Superbet Arena-Giulesti din Bucuresti, luni 4 mai 2026.
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Cu jumătate de oră înainte de derby, Angelescu a anunțat că în Giulești este așteptat mijlocașul central Chec Bebel Doumbia. De asemenea, rapidiștii vor să rezolve al treilea portar din lot, pentru a-i oferi lui Daniel Pancu cât mai multe opțiuni valide în acest sezon.

Rapidul se pregătește să rezolve următorul transfer: aducerea mijlocașului Chec Bebel Doumbia

Rapidul se luptă și în acest sezon pentru titlu, astfel că lotul trebuie să fie cât mai echilibrat. „Sperăm ca săptămâna viitoare să vină Doumbia, mijlocașul central, iar apoi săptămâna viitoare așteptăm să rezolvăm și cu al treilea portar”, a declarat Victor Angelescu la Digisport.

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Cât despre Daniel Pancu, Angelescu este foarte fericit că antrenorul a ales în cele din urmă Giuleștiul și e convins că este cea mai bună variantă pentru Rapid în acest moment. E important, pentru moral acest derby. Cred că va fi un derby spectaculos. Daniel Pancu este foarte conectat de cât a venit, a transmis mult din ceea ce știe el că e Rapidul.

Aveam nevoie de un lider, mă bucur că liderul e antrenorul. El știe cel mai bine dintre toți ce înseamnă Giulești. S-a văzut în primele etape că Rapid a jucat ce își doresc suporterii să joace”, a explicat Angelescu.

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Victor Angelescu l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru că înțelege cu adevărat ce este Rapidul

De asemenea, Victor Angelescu l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru că înțelege cu adevărat ce este Rapidul. Daniel Pancu aduce un altfel de vibe, e mai greu cu generațiile noi să îi mai conectezi cum o făceau cei de pe vremuri. Pancu e un talisman, știe ce înseamnă galerie, să câștigi titlul, ce înseamnă acest club.

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Rapidul avea nevoie de Pancu, poate și Pancu de Rapid. Venim după niște sezoane în care nu ne-a ieșit cum am fi dorit, nu era nimeni mai potrivit”, a completat Victor Angelescu. Rapid și Dinamo se vor duela de la ora 21:30 în cel mai tare meci al etapei și ambele echipe vor avea șansa să ajungă lider în Superliga cu o victorie.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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