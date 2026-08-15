Rapid, lovitură pe piața transferurilor înainte de derby-ul cu Dinamo! Angelescu a anunțat în direct când vine noul mijlocaș

ADVERTISEMENT

Cu jumătate de oră înainte de derby, Angelescu a anunțat că în Giulești este așteptat mijlocașul central Chec Bebel Doumbia. De asemenea, rapidiștii vor să rezolve al treilea portar din lot, pentru a-i oferi lui Daniel Pancu cât mai multe opțiuni valide în acest sezon.

Rapidul se pregătește să rezolve următorul transfer: aducerea mijlocașului Chec Bebel Doumbia

Rapidul se luptă și în acest sezon pentru titlu, astfel că lotul trebuie să fie cât mai echilibrat. „Sperăm ca săptămâna viitoare să vină Doumbia, mijlocașul central, iar apoi săptămâna viitoare așteptăm să rezolvăm și cu al treilea portar”, a declarat Victor Angelescu la Digisport.

ADVERTISEMENT

Cât despre Daniel Pancu, Angelescu este foarte fericit că antrenorul a ales în cele din urmă Giuleștiul și e convins că este cea mai bună variantă pentru Rapid în acest moment. Daniel Pancu este foarte conectat de cât a venit, a transmis mult din ceea ce știe el că e Rapidul.

Aveam nevoie de un lider, mă bucur că liderul e antrenorul. El știe cel mai bine dintre toți ce înseamnă Giulești. S-a văzut în primele etape că Rapid a jucat ce își doresc suporterii să joace”, a explicat Angelescu.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru că înțelege cu adevărat ce este Rapidul

De asemenea, Victor Angelescu l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru că înțelege cu adevărat ce este Rapidul. Daniel Pancu aduce un altfel de vibe, e mai greu cu generațiile noi să îi mai conectezi cum o făceau cei de pe vremuri. Pancu e un talisman, știe ce înseamnă galerie, să câștigi titlul, ce înseamnă acest club.

ADVERTISEMENT

Venim după niște sezoane în care nu ne-a ieșit cum am fi dorit, nu era nimeni mai potrivit”, a completat Victor Angelescu. Rapid și Dinamo se vor duela de la ora 21:30 în cel mai tare meci al etapei și ambele echipe vor avea șansa să ajungă lider în Superliga cu o victorie.