Rapid, mesaj clar, după eșecul cu FC Argeș. Ce a postat conducerea clubului

Rapid a pierdut, la Mioveni, cu FC Argeș, scor 1-2, în Grupa A a Cupei României Betano. Echipa lui Constantin Gâlcă a jucat slab, în special în repriza a doua. Mai îngrijorător pentru alb-vișinii este că au suferit a doua înfrângere la rând în deplasare, în toate competițiile. Luni, 8 decembrie, giuleștenii vor juca, din nou, pe teren străin, la Botoșani. Conducătorii clubului au simțit momentul dificil pe care îl traversează liderul SuperLigii și, pe rețelele sociale, au ținut să transmită un mesaj clar.

Ce mesaj a postat Rapid după eșecul cu FC Argeș

În cursul zilei de miercuri, la nici 24 de ore , Rapid a postat, pe pagina oficială de Facebook a clubului, un mesaj de mobilizare.

“Strângem rândurile și ne revenim. Împreună, mai uniți, mai puternici! AHOE!”, este mesajul transmis de Rapid, pe rețelele sociale.

Rămâne de văzut dacă mesajul va avea efectul scontat. , ținând cont că moldovenii sunt fără eșec pe teren propriu în acest sezon. În plus, giuleștenii sunt fără victorie în deplasare, în ultimele după partide, în SuperLiga. Pe 1 noiembrie , iar trei săptămâni mai târziu .

Pe cine a criticat Constantin Gâlcă după înfrângerea cu FC Argeș

Pentru partida cu FC Botoșani, Constantin Gâlcă trebuie, în primul rând, să rezolve problemele din defensivă ale echipei. La flash-interviul de după jocul cu FC Argeș, .

“Am vorbit cu ei, știu în ce fel gândesc, că pot să intre în orice moment, am încredere în ei, dar trebuie să demonstreze în fiecare meci. (n.r. Despre fundașii centrali) Au făcut un meci slab, pe final Lars (n.r. Kramer) și-a mai revenit, dar foarte, foarte slab la acest aspect.

(n.r. Despre eliminarea lui Bolgado) Nu am văzut faza încă bine, dar bineînțeles că a fost și o greșeală a lui, el a luat decizia, el era acolo în teren.

(n.r. Ce l-a deranjat) Atitudinea pe care am avut-o în unele momente, de greșit poți greși”, a spus Gâlcă.