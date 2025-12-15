Cu o victorie în ultimele 5 meciuri, Rapid a făcut anunțul! Mesaj ferm chiar înaintea derby-ului cu FCSB

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut, pe teren propriu, cu Oțelul, scor 0-2, în etapa a 20-a din SuperLiga. Alb-vișiniii au jucat slab, iar moldovenii ar fi putut câștiga mult mai clar. Totuși, trupa lui Constantin Gâlcă rămâne lider în SuperLiga. În ultimele cinci meciuri oficiale în toate competițiile, giuleștenii au înregistrat o victorie, o remiză și trei eșecuri. Conducerea a simțit momentul greu prin care trece echipa și, pe rețelele sociale, a transmis un mesaj ferm.

Ce mesaj a postat Rapid după eșecul cu Oțelul

După , Rapid a postat, pe pagina oficială de Facebook a clubului, un mesaj de mobilizare. Totodată, conducerea a remarcat faptul că galeria a încurajat jucătorii până la final și promite că echipa va fi mult mai puternică din ianuarie.

“Peste 8.000 de Rapidiști care au cântat 90 de minute, chiar și într-o seară în care lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am dorit. Ăsta e Rapidul din Giulești! Ne revedem ACASĂ în 2026! Mai puternici, mai uniți! Hai, Rapid!”, este mesajul transmis de Rapid, pe rețelele sociale.

Mesajul a fost postat cu doar câteva zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid, care se va juca pe 21 decembrie, pe Arena Națională. În cazul unei victorii, alb-vișiniii vor termina anul 2025 pe locul 1, indiferent de celelalte rezultate ale etapei.

Ce le-a transmis Bocciu jucătorilor după Rapid – Oțelul 0-2

Altfel, Liviu Ungurean, zis Bocciu, după înfrângerea cu Oțelul. La fel ca toți suporterii alb-vișiniilor, liderul de galerie a fost profund dezamăgit de rezultat. La rândul lui, a avut un mesaj pentru elevii lui Constantin Gâlcă, a căror evoluție a lăsat de dorit în ultimele săptămâni.

“Nu vrem sa vă înjurăm, nu vrem să vă zicem nimic. Luați-vă 30 de secunde să vă gândiți. Mergeți să salutați oamenii ăștia și treziți-vă! Jucați pentru noi”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean, șeful galeriei Rapidului, pentru jucători.

Pentru derby-ul cu FCSB, suporterii Rapidului vor avea la dispoziție o peluză întreagă, . La partida tur, disputată tot pe Arena Națională și încheiată la egalitate, scor 2-2, au asistat 26.871 de spectatori.