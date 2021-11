Mihai Iosif le răspunde contestatarilor după Rapid – CS Mioveni 1-1: “Îmi asum cele 28 de puncte”

Rapid nu a mai pierdut de 7 meciuri în Casa Pariurilor Liga 1, dar nici nu a câștigat în tot acest timp decât două partide. La Mioveni, trupa lui Alexandru Pelici s-a mulțumit cu puțin.

Argeșenii puteau să obțină toate cele trei puncte, dacă Sanoh nu se pierdea cu firea și dacă centralul vedea intervenția neregulamentară a lui Dragoș Grigore la Rusu.

Mihai Iosif le-a răspuns contestatarilor: ”Îmi asum cele 28 de puncte”

Rapidiștii au început slab meciul de la Mioveni și s-au văzut conduși după o super execuție, norocoasă deopotrivă, a lui Buziuc, din minutul 16. Lucrurile s-au schimbat în cea de a doua repriză. Giuleștenii au controlat jocul, au avut mai mult mingea și chiar și-au creat ocazii. Până la urmă a venit și golul.

Cătălin Hilstei a luat fața fundașilor adverși și cu riscul unei accidentări a împins balonul în plasa porții lui Ducan. Gazdele au făcut pasul în spate și au căutat lovitura decisivă pe contraatac.

În minutul 89, Sanoh a scăpat singur cu Molodovan, s-a pierdut cu firea, a găsit o pasă pentru Rusu, dar intervenția lui Dragoș Grigore, care și-a lovit adversarul, nu și mingea, a salvat un punct pentru Rapid.

La finalul partidei antrenorul le-a răspuns celor care se întreabă, din ce în ce mai des în ultima vreme, dacă nu cumva Liga 1 e o ”pălărie prea mare” pentru el.

”Două reprize distincte, puteam să câștigăm, puteam să și pierdem. Nu caut scuze, suntem obosiți, am rulat cam aceași jucători, am mers pe mâna lor foarte mult și probabil am ajuns la o stare de oboseală. Și vârsta este un impediment mai ales când dau totul pe teren, trag de ei.

Eu îmi asum cele 28 de puncte pe care le avem, îmi asum și anumite greșeli, nu am găsit foarte multe, dar le-am găsit. Sper să le îmbunătățesc, sunt debutant și eu în Liga 1, să nu se uite lucru acesta. Nu știu de ce facem mereu prima repriză foarte slabă”, a spus Iosif.

Jucătorii rapidiști recunosc că au câștigat un punct cu șansă

Și fotbaliștii lui Mihai Iosif sunt conștienți că rezultatul meciului cu CS Mioveni putea fi altul dacă argeșenii nu se pripeau la faza din finalul întâlnirii. Alexandru Albu spune chiar că Rapidul nu merita punctul de la Mioveni.

”Nu este un capăt de țară că nu am câștigat. Am luat un punct poate nemeritat, adversarii au avut ocazii mai mari, iar prima repriză trebuie să ne dea de gândit pentru că nu a fost ce trebuia. Azi fotbalul a fost de partea noastră, chiar dacă nu meritam”, a declarat Albu.

”În seara asta meciul a avut două reprize diferite. În prima am avut probleme, nu ne-am regăsit, nici atitudinea nu a fost cea mai bună. În partea a doua ne-am revenit, dar pe final puteam să pierdem meciul așa că este un rezultat echitabil.

Însă, dacă privim în urmă trebuia să avem câteva puncte în plus pe care le-am pierdut pe greșeli și neatenții de juniori. Încercăm să nu le mai repetăm. Am făcut jocuri mai bune contra echipelor mai bine cotate.

Sper să facem jocuri bune și să luăm punctele cu echipele cotate mai bine. Așteptăm să ni se dea drumul și pe stadionul cel nou, când va fi plin, le va fi foarte greu celor care vor veni în Giulești să joace”, a completat Dragoș Grigore.