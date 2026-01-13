Rapid mută din nou pe piața transferurilor: „Xavi”, jucătorul adus de Daniel Sandu, pleacă din Giulești

ADVERTISEMENT

„Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc se întărește înainte de startul celei de-a doua părți a sezonului regular. Noul jucător care este așteptat sub comanda lui Adrian Mihalcea este Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocașul lui Rapid București.

Gojkovic, mutare ofensivă

Achiziția jucătorului sârb care a apărut în tricoul giuleștenilor de 13 ori în prima parte stagională vine după ce Claudiu Micovschi, dorit și el de arădeni, a ajuns la FC Argeș. Doar că mijlocașul cu profil ofensiv nu va putea fi legitimat imediat de arădeni.

ADVERTISEMENT

„Sunt negocieri între cluburi. Spre deosebire de Ime Ndon (n.r., nigerianul de la Milsami Orhei care nu a evoluat de la finalul lunii septembrie), Gojkovic a făcut pregătirea de iarnă și ar putea debuta oricând”, .

Legitimarea lui Gojkovic, după rezolvarea litigiilor de la FIFA

Numai că Gojkovic are de așteptat până când i se va putea înregistra contractul cu UTA. Pe rol există o interdicție la FIFA în privința transferurilor pentru neplata foștilor jucători din sezonul trecut Mpoku, Omondi și Conte.

ADVERTISEMENT

Deși Alexandru Meszar a anunțat că banii au fost virați, procedurile de la forul internațional pot să dureze câteva zile, astfel că pentru meciul de la Slobozia, de sâmbătă, din etapa a 22-a a Superligii, este puțin probabil ca Gojkovic .

ADVERTISEMENT

UTA a schimbat locația din cauza vremii

Arădenii au dat Aradul, aflat de o săptămână sub imperiul zăpezii, pe temperaturile ceva mai blânde din sudul țării. Astfel, până vineri, UTA se va pregăti la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia.

„Dacă ar fi să mai iau o dată decizia locației de cantonament, aș fi plecat în Antalya. Am ținut cont de faptul că în ultimii șase ani n-a nins și nu au fost astfel de temperaturi (n.r., -11, -15 grade Celsius). La Mogoșoaia nu o să ningă și ne vom putea antrena chiar și pe un teren sintetic foarte bun, de calitate net superioară față de ceea ce avem noi aici”, a adăugat antrenorul vesticilor. Tot din cauza vremii nefavorabile, UTA și-a anulat a doua partidă amicală din această perioadă, care ar fi trebuit să aibă loc în deplasare cu prim divizionara FK Subotica din Serbia.