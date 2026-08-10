Rapid, negocieri de ultimă oră. „E de profilul lui Borza”. Când ajunge Doumbia. Exclusiv

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Rapid pregătește două mutări importante pe piața transferurilor. Din informațiile FANATIK, Chec Bebel Doumbia este așteptat să semneze cu giuleștenii, iar clubul negociază în paralel pentru aducerea unui fundaș lateral care să acopere golul lăsat după plecarea lui Andrei Borza.

Chec Bebel Doumbia, tot mai aproape de Rapid! Mijlocașul este așteptat în Giulești

Rapid este foarte aproape să rezolve transferul lui Chec Bebel Doumbia. Mijlocașul în vârstă de 19 ani aparține celor de la Genoa, club controlat de Dan Șucu, iar negocierile pentru venirea sa în Giulești au avansat în ultima perioadă.

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Din informațiile FANATIK, Așteptările sunt foarte mari în privința sa, fotbalistul fiind considerat un jucător cu calități peste nivelul SuperLigii României. Fizicul impunător al mijlocașului iese imediat în evidență. Acesta are 1,93 metri și evoluează în centrul liniei mediane. Doumbia a evoluat în sezonul trecut pentru Team Altamura, în Serie C. Marius Bilașco, oficialul giuleștenilor, a confirmat informația la FANATIK SUPERLIGA.

„Așa tragem speranțe ca, în cel mai scurt timp, să se alăture echipei, în maximum două săptămâni. Eu sper că va veni mai repede. E un jucător cu calități. El a impresionat la Genoa în pregătire. Decizia a fost luată de mult în privința lui. Va veni la Rapid.

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A fost un transfer dificil, chiar dacă ambele echipe au același patron. E un jucător de foarte mare perspectivă. E un jucător cu talie, un jucător puternic. E tânăr, nu e la potențialul pentru a fi în primul 11 la Genoa, dar cu siguranță va prinde niște meciuri în Serie A. E împrumut”, a declarat Marius Bilașco, oficialul celor de la Rapid, la FANATIK SUPERLIGA.

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Rapid vrea să aducă un înlocuitor pentru Andrei Borza

Chec Bebel Doumbia nu este însă singurul jucător care poate ajunge în Giulești în perioada următoare. Din informațiile FANATIK, conducerea Rapidului poartă negocieri și pentru transferul unui fundaș lateral care să îi ia locul lui Andrei Borza. Giuleștenii caută un fotbalist cu un profil asemănător lui Andrei Borza. Este vorba despre un jucător capabil să acopere întreaga bandă, cu disponibilitate mare la efort și contribuție atât în faza defensivă, cât și în atac. „E de profilul lui Borza”, a precizat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, în direct.

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și a dezvăluit că o decizie ar putea fi luată în următoarele zile. „Analizăm serios această situație. Probabil că într-o zi-două vom ști exact. Avem soluții, dar vom gândi foarte bine. Sunteți foarte bine informați. Tot timpul aflați înainte. Nu îmi fac griji. Ne gândim la un fundaș stânga”, a mai precizat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.