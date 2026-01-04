Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Un tânăr fotbalist din Liga 2, dar care și-a făcut junioratul la FCSB, ar putea ajunge la rivala Rapid în această iarnă. Cum decurg negocierile și ce șanse sunt ca fotbalistul să semneze cu ”alb-vișinii”.

Un jucător crescut de FCSB este dorit de Rapid

În ciuda faptului că președintele Victor Angelescu a spus tot timpul că este nevoie de un atacant – – și de un mijlocaș ofensiv, Rapid încearcă să transfere în această perioadă de mercato și un fundaș de perspectivă.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, giuleștenii se află în negocieri cu FC Voluntari pentru transferul lui Alexandru Șuteu, fotbalist cotat la 250.000 de euro. Deocamdată cele două părți nu au ajuns la o înțelegere, dar discuțiile continuă.

Conducătorii Rapidului sunt dispuși să dea 150.000 de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer al fundașului, dar negocierile sunt destul de dificile. FANATIK a aflat că președintele lui FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, nu este mulțumit de oferta giuleștenilor și ar vrea să obțină mai mult.

ADVERTISEMENT

Șuteu, variantă în cazul plecării lui Borza

În vârstă de 21 de ani, Alexandru Șuteu este văzut de Rapid ca o variantă excelentă pentru regula U21, acolo unde antrenorul Constantin Gâlcă a cerut să mai aibă o soluție. Și asta pentru a fi acoperiți în cazul în care Andrei Borza va pleca în străinătate.

ADVERTISEMENT

În cazul în care Borza ar prinde un transfer afară, ”alb-vișinii” ar trebui să găsească o altă soluție pentru postul de fundaș stânga. Iar Șuteu este o variantă foarte bună și în plus tânărul jucător de la FC Voluntari poate evolua la nevoie și în centrul defensivei.

Cine este Alexandru Șuteu

Fundașul de 1,80 metri s-a născut la Târgu Mureș și a făcut prima parte a junioratului lângă casă, la ACS Kinder. La vârsta de 14 ani a venit la București, fiind transferat la academia celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

După o pregătire intensă de 3 ani, Alexandru Șuteu a fost împrumutat rând pe rând la Unirea Constanța, FC Buzău și Unirea Dej. În vara anului 2024, a fost cedat gratis la FC Voluntari, în Liga 2.

După ce în sezonul precedent a fost mai mult rezerva lui Ionuț Panțîru, fotbalistul de 21 de ani a devenit titular de bază pentru ilfoveni în actuala stagiune, marcând și 2 goluri în cele 14 meciuri jucate. A evoluat pentru naționalele U17, U18, U19 și U20 ale României.

Șuteu a avut oferte și în vară

Alexandru Șuteu . În vară, înainte de startul acestui sezon, Dinamo, U Cluj și Petrolul s-au ”luptat” pentru semnătura sa, dar în cele din urmă jucătorul a rămas la Voluntari.

Ilfovenii erau dispuși să se despartă de fundașul stânga, însă nu în orice condiții. Mai exact, Bogdan Bălănescu a cerut o sumă în jurul a 200.000 de euro și a lăsat de înțeles că nu este dispus să accepte fotbaliști la schimb.