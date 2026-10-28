„Rapid nu are echipă nici de locul 6, CFR Cluj retrograda fără Șumudică”. Radiografie la sânge a favoritelor la titlu din SuperLiga

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Dumitru Dragomir a făcut o analiză fără menajamente a principalelor echipe din SuperLiga, după victoria FCSB-ului în fața Rapidului, scor 4-1. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că giuleștenii nu au un lot suficient de valoros nici măcar pentru primele șase locuri, susține că Marius Șumudică a salvat CFR Cluj de la retrogradare și o vede pe Universitatea Craiova drept principala favorită la câștigarea campionatului.

Dumitru Dragomir, verdict dur după FCSB – Rapid 4-1: „Nu au valoare nici de primele șase locuri”

În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, . Deși se aștepta ca formația giuleșteană să câștige, fostul șef al LPF a rămas cu o impresie extrem de slabă despre valoarea lotului. Dragomir consideră că rezultatele obținute de Rapid în acest sezon au fost influențate mai degrabă de organizarea echipei și de munca antrenorului decât de calitatea individuală a fotbaliștilor.

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„Nu mă așteptam la 4-1 pentru FCSB. Mă așteptam să bată Rapid. Mi-am dat seama că ce am vorbit aici s-a adeverit și că am avut dreptate. Rapid nu are echipă nici de locul 6. Are antrenor bun, conducere bună, dar echipă slabă de tot. Nu are valori pentru primele 6 echipe. Au avut noroc în unele meciuri, pe Pancu care i-a băgat în priză. Cum i-a lăsat un pic forța s-au făcut de râs, pentru că nu au valoare”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

„CFR Cluj retrograda fără Șumudică!”. Dragomir îi pune pe Șumudică și Reghecampf în fruntea antrenorilor

În analiza sa, Dumitru Dragomir a vorbit și despre situația celorlalte formații cu pretenții din SuperLiga. Fostul conducător al LPF consideră că Laurențiu Reghecampf și Marius Șumudică sunt doi dintre tehnicienii care pot face diferența în campionatul României. Dragomir l-a lăudat pe Reghecampf pentru munca de la FCSB, dar a avut cuvinte și mai puternice despre impactul lui Șumudică la CFR Cluj. În opinia sa, echipa ardeleană ar fi fost amenințată chiar de retrogradare în absența antrenorului.

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„Reghe e unul dintre cei mai buni antrenori din țară, dar echipa bună cu adevărat e Craiova. Nici Clujul nu are o echipă grozavă, dar are antrenor foarte bun și conducere foarte serioasă. La CFR, dacă nu se ducea Șumudică antrenor, era echipă care retrograda. CFR retrograda fără Șumudică. Omul sfințește locul. Ăștia care sunt învățați cu performanță fac performanță. El și cu Reghe sunt antrenori obișnuiți cu marea performanță”, a continuat Dragomir.

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Universitatea Craiova, principala favorită la titlu: „În joc de glezne ia campionatul!”

Dacă despre Rapid și CFR Cluj a avut numeroase critici, . Fostul președinte al LPF consideră că oltenii au cel mai bun lot din SuperLiga și că diferența față de celelalte candidate la titlu este suficient de mare pentru a le permite să câștige campionatul fără emoții majore.

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În același timp, Dragomir a remarcat progresele Universității Cluj, dar a rămas sceptic în privința valorii lotului Rapidului și a numărului de jucători decisivi de la FCSB: „Craiova nu e tare de tot, dar e echipă bună. Pentru campionatul românesc este peste toți. E principala favorită la titlu, în joc de glezne ia titlul. Nu avem alte echipe. Abia s-a înfiripat un pic de echipă la U Cluj, la Rapid nu e valoare, iar FCSB îl are doar pe Pădurariu fotbalist”, a încheiat Dumitru Dragomir.