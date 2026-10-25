„Rapid nu face față în play-off!” Adrian Mutu a dat de pământ cu giuleștenii după 1-4 cu FCSB: „Pentru Pancu e de două ori mai dură înfrângerea”

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Așteptată să facă un meci mare cu FCSB, Rapid a dezamăgit crunt. Echipa lui Daniel Pancu (49 de ani) a pierdut la scor în derby și a arătat că încă mai are de lucrat din toate punctele de vedere. Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor în Giulești, a fost extrem de critic cu alb-vișiniii, spunând că aceștia nu ar face față în play-off în acest moment.

Cum caracterizează Mutu prestația fostei sale echipe după meciul cu FCSB: „M-a surprins lipsa de reacție”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a ”bătut” clar pe rivalul său Daniel Pancu (49 de ani), în derby-ul FCSB – Rapid, contând pentru etapa a 13-a din SuperLiga. S-a terminat 4-1 pentru roș-albaștrii, într-un meci în care giuleștenii au arătat extrem de modest, în special în repriza secundă. Au marcat pentru gazde Muhar 58, Boutoutaou 69, 81, J. Paulo 79, în timp ce golul oaspeților a fost semnat de Stojilkovic 11.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid, a făcut o analiză a derby-ului. În primă fază, „Briliantul” a lăudat partida de pe Arena Națională, despre care a spus că a fost un „derby adevărat”, în care „FCSB a meritat victoria”. Mutu a fost surprins în mod neplăcut de fața Rapidului: ”M-a surprins puțin lipsa de reacție a Rapidului și jocul, în general. Rapid a făcut un joc fricos, bazat doar pe contraatac. Stă acolo la cutie și așteaptă să aibă ocazia sau să prindă ocazia cea mai bună. Cam puțin pentru o echipă care are pretenții la titlu”.

Adrian Mutu, devastator cu echipa lui Pancu după eșecul cu FCSB: „Rapid nu face față în play-off!”

În ultimele sezoane, Rapid a ajuns mereu în play-off, însă acolo, indiferent de antrenor, echipa din Giulești a căzut total. Adi Mutu punctează faptul că derby-ul cu FCSB a fost, de fapt, un meci similar unui din play-off, iar . Fostul mare atacant român le dă o veste nedorită suporterilor alb-vișinii: „Rapid nu face față în play-off!”. Situația se poate schimba, spune Mutu, dacă Dan Șucu aduce fotbaliști de valoare.

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”Meciul cu FCSB a fost unul în care Rapid nu s-a ridicat la nivelul de derby și nu a arătat ca o echipă care se bate pentru titlu. Și aici este întrebarea pe care și-o pun probabil toți suporterii: Dacă Rapid are o față în campionatul regulat și altă față în play-off? Aici a fost un meci de play-off, cum a fost și cel cu Dinamo, pe care l-a ratat în sezonul ăsta. Ar mai trebui aduși jucători la Rapid, pentru a putea face față într-un play-off. Eu nu cred că Rapidul poate rata play-off-ul. Eu cred că nu poate face față în play-off. Și asta a dovedit-o și în ultimele sezoane, pentru că a terminat play-off-ul pe ultimele locuri”, a punctat Mutu.

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De ce crede Mutu că eșecul 1-4 cu FCSB este extrem de dureros pentru Pancu

De departe, cel mai afectat rapidist după eșecul 1-4 cu FCSB de pe Arena Națională . Tehnicianul a apărut dărâmat pe bancă, în fața fanilor și apoi în aparițiile în media. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a vorbit și despre omologul și fostul său coleg de la națională. „Briliantul” afirmă că este de înțeles această mare supărare a lui „Pancone”, care a suferit dublu, el fiind și un suporter al Rapidului.

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„Pancu e un antrenor tânăr în meseria asta. Nu are experiență precum Reghecampf. E cam prima echipă serioasă pe care o antrenează, cu pretenții la titlu în SuperLiga. E de înțeles, trebuia ajutat și de colaboratorii săi. Bineînțeles, când spuneam că e o lecție dură și tristă pentru el și din punctul punctam și din punctul ăsta de vedere, că se va căli și va învăța. E un băiat deștept, dar trebuie să treacă prin astea. Acum nu are ce face, l-am văzut și după meci.

Fiind și suporter al Rapidului, pentru Pancu e de două ori mai dură înfrângerea decât pentru oricare alt antrenor care ar fi fost pe bancă. Dar trebuie să treacă peste. Am văzut după meci că era dărâmat, poate cam prea mult. A lăsat sentimentele să îi preia controlul minții. Rapid venea după 5 victorii. El nu a putut să treacă peste acest eșec”, a mai adăugat Mutu.

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