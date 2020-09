Rapid nu mai vrea să joace în Regie. Ce variante de stadioane au giuleștenii

Oficialii clubului Rapid București nu mai vor ca elevii lui Adrian Iencsi să joace pe stadionul din Regie din cauza gazonului foarte prost.

Noul tehnician al giuleștenilor s-a arătat nemulțumit de starea gazonului și le-a cerut oficialilor să încerce să găsească o altă arenă pentru jocurile de pe teren propriu.

Și foștii antrenori ai Rapidului, Daniel Pancu și Dan Alexa, s-au plâns de terenul impracticabil din Regie la momentul când îi pregăteau pe ”alb-vișinii”.

Rapid vrea să plece din Regie

Acum, Andrei Nicolescu, vicepreședintele Consiliului de Administrație al clubului Rapid București, a vorbit în premieră despre plecarea echipei din Regie și a dezvăluit care ar fi variantele pentru partidele de acasă din acest sezon de Liga 2.

”Gazonul nu îl putem schimba, ar costa 350.000 de euro. Mai ales acum, fără suporteri, ne gândim foarte serios să jucam pe un gazon unde putem să ne exprimăm”, a declarat oficialul giuleștenilor.

”Avem două sau trei variante, Buftea, Clinceni și Voluntari. Important e să avem un gazon bun și să ne exprimăm cum ne dorim”, a mai spus Nicolescu la emisunea Pro Sport Live.

”Adi Iencsi a fost varianta noastră când ne-am făcut niște calcule. Anul ăsta vrem unitate, vrem o familie, un grup care să nu fie fisurat, așa că Adi a fost opțiunea”, a continuat vicepreședintele Consiliului de Administrație.

”Mă bucur că am început bine, deși nu sunt implementate toate ideile. Am făcut niște reglaje în niște meciuri considerate mai ușoare. Am revăzut meciul cu Pandurii și mi-am dat seama că ei au ajuns de două ori la poartă”, a încheiat Nicolescu.

Rapid, care a ratat în sezonul trecut promovarea în Casa Pariurilor Liga 1, are un start lansat în noua stagiune din Liga 2. Giuleștenii au două victorii din tot atâtea meciuri: 3-1 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu și 2-1 cu Pandurii Târgu Jiu.

