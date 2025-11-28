Rapid nu vrea doar jucători din Italia! Anunțul făcut de Victor Angelescu

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu e de părere că Rapid poate sparge gheața în acest sezon și să câștige primul titlu de campioană după 23 de ani de secetă. Președintele giuleștenilor a intrat în direct prin telefon după 4-1 cu Rapid.

Victor Angelescu a dezvăluit ce transferuri pregătește Rapid

Rapid și Csikszereda au deschis etapa a 18-a din SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă s-a impus fără emoții, scor 4-1, și e lider autoritar, cu un avans de 5 puncte. Ce-i drept, FC Botoșani nu a jucat deocamdată în această rundă.

După victoria cu nou-promovata, Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca și ce alte transferuri pregătește Rapid.

„Am zis de la începutul campionatului că îmi doresc să câștigăm titlul. Știu că obiectivul nostru, când am început campionatul, a fost reprezentat de locurile 1-3, dar eu personal vreau să câștigăm titlul.

Din ce știu eu nu, am mai spus, nu știu despre așa ceva, nu cred că există posibilitatea, nu își dorește nici el. Dacă s-ar putea, noi l-am primi cu brațele deschise.

Nu s-a vorbit până acum. Dacă s-ar putea, normal, ar fi primul pe care l-am dori, dar îmi place să ne axăm pe ținte reale. Acum căutăm un mijlocaș ofensiv și sper să găsim, un număr 10 și dacă găsim un atacant”, a declarat Victor Angelescu, după Rapid – Csikszereda 4-1, conform

Ce „transfer” misterios pregătește Rapid în staff

Victor Angelescu a vorbit și despre vizita lui Se pare că directorul sportiv al Rapidului nu caută doar jucători. FANATIK a anunțat în exclusivitate că la gruparea de sub Podul Grant ar urma să ajungă un mijlocaș de top din Serie A.

„(n.r. Despre faptul că Mauro Pederzoli a fost în Italia nu doar pentru a căuta jucători, ci și pentru a discuta cu cineva pentru o altă poziție în club) Încă cineva din staff, dar nu jucător. Pentru Rapid, normal”, a adăugat președintele Rapidului.

Cristi Săpunaru a încercat să deslușească misterul. „De doctor am auzit, deși noi la Rapid avem unul dintre cei mai buni doctori. E mexican”, a transmis fostul căpitan din Giulești.