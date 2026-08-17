Rapid, o nouă lovitură pe piața transferurilor! Ce fotbalist de TOP își iau giuleștenii

ADVERTISEMENT

Rapid este foarte aproape de o mutare importantă, care ar întări semnificativ lotul condus de Daniel Pancu (48 de ani). Giuleștenii ar fi ajuns la un acord cu Saint-Etienne pentru împrumutul fundașului stânga Ebenezer Annan (23 de ani), fotbalist cu o cotă de 1.8 milioane de euro. Apărătorul are 7 selecții la naționala Ghanei.

Ebenezer Annan, aproape de Rapid

Rapid are nevoie de întăriri în banda stângă a defensivei după ce . Din câte se pare, giuleștenii au ajuns la un acord cu divizionara secundă franceză Saint-Etienne pentru împrumutul fundașului ghanez Ebenezer Annan.

ADVERTISEMENT

Conform , fundașul ar urma să sosească în următoarele zile la București pentru a semna contractul. Împrumutul ar urma să fie valabil până la finalul acestui sezon, iar gruparea patronată de Dan Șucu ar avea o opțiune de cumpărare. Annan, care a mai evoluat în carieră ca fundaș central sau mijlocaș stânga, mai are contract cu fosta campioană a Franței până în 2028. .

Cine este Ebenezer Annan

Născut în capitala Ghanei, Accra, Ebenezer Annan a sosit în Europa în 2020, când avea 18 ani, la gruparea italiană Bologna. A debutat la prima echipă în 2021, într-un meci din Cupa Italiei, iar în ianuarie 2022 a prins primele sale minute în Serie A. Stagiunea 2022-2023 a petrecut-o sub formă de împrumut în Serie C, la Imolese, iar apoi a jucat timp de un an în Serbia, la Novi Pazar, înainte de a fi vândut de Bologna la Steaua Roșie Belgrad în 2024, pentru 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Împrumutat inițial la OFK Belgrad, Annan a revenit la Steaua Roșie după doar 6 luni, iar în returul stagiunii 2024-2025 a fost un jucător de bază și a contribuit la titlul cucerit de echipa sa. În vara anului trecut, Saint-Etienne a plătit 2 milioane de euro pentru a-l transfera, iar ghanezul a jucat în 19 meciuri în stagiunea 2025-2026, oferind o pasă decisivă. Fundașul a debutat la naționala Ghanei în 2024 și a strâns până acum 7 selecții, ultima dintre ele în toamna anului trecut.