Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Cine va da lovitura de start a meciului cu FC Argeș

Clubul Rapid pregătește un moment special în memoria lui Mircea Lucescu la partida contra celor de la FC Argeș, din runda a 4-a a play-off-ului SuperLigii.
Mihai Alecu
13.04.2026 | 09:46
Moment special pregătit de Rapid pentru meciul cu FC Argeș. Foto: Sport Pictures
Mircea Lucescu a scris istorie și pentru Rapid, cu care a reușit să câștige campionatul în 1999, fiind al doilea titlu din istoria formației giuleștene. „Il Luce” va fi comemorat printr-un moment special de către trupa giuleșteană.

Moment special înainte de startul partidei dintre Rapid și FC Argeș. Nepotul lui Mircea Lucescu va da lovitura de start a confruntării

Primul meci pe care Rapid îl joacă după dispariția lui Mircea Lucescu va fi unul precedat de un moment special în cinstea celui care a reușit să scrie istorie în Giulești. Așadar, formația bucureșteană a anunțat că lovitura de start a confruntării cu FC Argeș urmează să fie dată de Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, care va fi însoțit de strănepoții marelui „Il Luce”. De altfel, care la toate confrutările din fotbalul românesc, un moment de reculegere urmează să fie ținut în memoria celui care a fost Mircea Lucescu.

„Pentru partida din această seară, vom avea trei reprezentanți ai familiei Lucescu care vor da lovitura de start: Matei – nepotul lui Mircea Lucescu, dar și stranepoții celui din urmă”, a fost anunțul clubului Rapid.

  • Confruntarea cu FC Argeș urmează să se dispute cu copiii sub 14 ani în tribune, asta după ce clubul a fost sancționat de Comisia de Disciplină a LPF.

Matei Lucescu, comportament exemplar în cinstea bunicului său

Matei Lucescu și tatăl său, Răzvan Lucescu, au impresionat o țară întreagă prin respectul pe care l-au arătat față de cei peste 15.000 de oameni care au venit la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Cei doi au stat ore întregi în picioare și au dat noroc cu fiecare persoană ce și-a răpit din timpul propriu pentru a veni la Arena Națională. Matei Lucescu chiar a ținut să le mulțumească public acestora.

„Suntem toți impresionați de numărul de oameni care au venit la Arena Națională, cum s-au desfășurat aceste două zile. Au fost două zile incredibile, pline de emoție. Am vrea să le mulțumim celor care au venit. Contează amintirea bunicului meu și cred că despre asta este vorba. Vor fi destule momente să povestim despre Mircea în zilele care urmează, în săptămânile și în anii care vor urma”, a declarat Matei Lucescu.

Printre cei care au fost la Arena Națională se numără și suporterii din galeriile Rapidului, din Peluza Nord și Peluza Sud, dar și jucătorii grupării bucureștene, insoțiți de cei doi acționari, Dan Șucu și Victor Angelescu.

