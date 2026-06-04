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Dan Șucu (63 de ani) continuă schimbările majore de la Rapid. După ce l-a numit pe Daniel Pancu în locul lui Costel Gâlcă pe banca tehnică și a încheiat colaborarea cu directorul sportiv Mauro Pederzoli, omul de afaceri a decis să producă o altă modificare importantă. Din informațiile FANATIK, Iconic Talents United, firma lui Marcel Radu, talent manager la Pro TV, se va acupa in exclusivitate si totalitate de marketing-ul si PR-ul clubului giuleștean începând din această vară.

Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale

Dan Șucu a decis ca firma condusă de Marcel Radu să fie responsabilă pentru imaginea publică a clubului Rapid începând din această vară. Firma Iconic Talents United a fost fondată spre finalul anului 2025 și are în portofoliu zeci de nume importante din România, printre acestea numărându-se inclusiv personalități din lumea sportului.

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În portofoliul firmei se află foștii fotbaliști Ciprian Marica și și un apropiat al lui Dan Șucu, kickboxer-ul Benny Adegbuyi, jurnalistul Costin Ștucan, sau prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, Ramona Păun.

Cine este Marcel Radu

Marcel Radu are o experiență de peste 20 de ani în televiziune, lucrând timp de un deceniu atât la Antena 1, cât și la Pro TV, fiind recunoscut pentru abilitatea sa de a recruta talente. După perioada lungă petrecută în televiziune, acesta a decis să își înființeze propria agenție în 2025. „Iconic înseamnă o agenție de influencers marketing. Mi-a luat ceva timp să iau această decizie. Această decizie a venit într-un moment minunat al vieții mele, când sunt și pregătit profesional și emoțional, dar și spiritual și psihic, să pot să dau tot ce am învățat eu în acești ani de televiziune.

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Vreau să fac o chestie unică în România, în sensul în care să lucrăm la un alt nivel. A fost o decizie foarte grea de luat. Ca să plec de pe un loc confortabil, să o iau de la zero și să construiesc ceva nou, nu este chiar ceva ușor. Dar recomand la toată lumea să creadă și să își urmeze visul. Este cel mai important lucru. Singurul secret pe care pot să-l dau este să fie perseverenți. Nu există în lumea asta dacă ești perseverent să nu reușești în visul tău”, afirma în luna februarie omul ales de Dan Șucu pentru a controla marketing-ul clubului Rapid, conform . .