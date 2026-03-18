Sport

Rapid, pedeapsă maximă din partea Comisiei! Zece sectoare de pe Giulești, închise la meciul cu U Cluj

Ciprian Păvăleanu
18.03.2026 | 16:07
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova de la ultima etapă din sezonul regulat a avut mai multe probleme în tribune. Un jandarm a folosit spray lacrimogen în exces, iar giuleștenii l-au luat la țintă pe Ștefan Baiaram prin scandări rasiste. Clubul patronat de Dan Șucu a primit amendă maximă și va suferi consecințele.

Rapid a primit amenzi progresive din cauza suporterilor în acest sezon și a ajuns la limita superioară chiar în ultima etapă de sezon regulat. După evenimentele petrecute în derby-ul Rapid – Universitatea Craiova, clubul giuleștean a primit amenda maximă, de 60.000 de lei, și va avea zece sectoare închise pentru următorul meci de acasă.

ADVERTISEMENT

În următoarea etapă, Rapid joacă în deplasare, la CFR Cluj, urmând ca în runda cu numărul trei să o primească acasă pe Universitatea Cluj. În consecință, după cele întâmplate la meciul cu oltenii, fanii nu vor putea cumpăra bilete în sectorul 101 (Tribuna 0), în sectoarele 108-109 (Peluza Sud), în sectoarele 112-114 (Tribuna a II-a periferic și o parte din Tribuna a II-a central), în sectoarele 120-121 (Peluza Nord) și nici în sectoarele 201-202 (Tribuna I periferic și o parte din Tribuna a II-a central).

„În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura programării unui joc pe teren propriu fără spectatori în următoarele sectoare: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a...
Digi24.ro
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost oprită de două ori de Horațiu Feșnic

Atmosfera din derby a fost una aparte, însă evenimentele din repriza secundă i-au luat din strălucire meciului. Mai întâi, un jandarm a eliberat accidental o cantitate mare de gaz lacrimogen în aer, care a afectat până și jucătorii. „Precizare meci de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

Digisport.ro
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
ADVERTISEMENT

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, a fost comunicatul Jandarmeriei.

Spre finalul partidei, Horațiu Feșnic s-a văzut nevoit să oprească din nou partida și chiar a amenințat că va trimite jucătorii la vestiare dacă fanii Rapidului nu vor înceta cu scandările rasiste, principala țintă fiind vedeta oltenilor, Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Răzvan Burleanu, vechiul și noul președinte: scor zdrobitor!...
Fanatik
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Răzvan Burleanu, vechiul și noul președinte: scor zdrobitor! Cum arată Comitetul Executiv: înfrângere pentru Andrei Nicolescu
Zeljko Kopic aprinde derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova: „Nu sunt favoriți la titlu”....
Fanatik
Zeljko Kopic aprinde derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova: „Nu sunt favoriți la titlu”. Două reveniri și anunț despre Pușcaș
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Aflăm ultimele echipe calificate în sferturi!...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Aflăm ultimele echipe calificate în sferturi! Programul și televizările de miercuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
