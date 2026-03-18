Rapid, pedeapsă maximă din partea Comisiei! Zece sectoare de pe Giulești, închise la meciul cu U Cluj

Meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova de la ultima etapă din sezonul regulat a avut mai multe probleme în tribune. Un jandarm a folosit spray lacrimogen în exces, iar giuleștenii l-au luat la țintă pe Ștefan Baiaram prin scandări rasiste. Clubul patronat de Dan Șucu a primit amendă maximă și va suferi consecințele.

Rapid, cu zece sectoare închise pe Giulești la meciul cu ”U” Cluj

Rapid a primit amenzi progresive din cauza suporterilor în acest sezon și a ajuns la limita superioară chiar în ultima etapă de sezon regulat. După evenimentele petrecute în derby-ul Rapid – Universitatea Craiova, clubul giuleștean a primit amenda maximă, de 60.000 de lei, și va avea zece sectoare închise pentru următorul meci de acasă.

În următoarea etapă, Rapid joacă în deplasare, la CFR Cluj, urmând ca în runda cu numărul trei să o primească acasă pe Universitatea Cluj. În consecință, după cele întâmplate la meciul cu oltenii, fanii nu vor putea cumpăra bilete în sectorul 101 (Tribuna 0), în sectoarele 108-109 (Peluza Sud), în sectoarele 112-114 (Tribuna a II-a periferic și o parte din Tribuna a II-a central), în sectoarele 120-121 (Peluza Nord) și nici în sectoarele 201-202 (Tribuna I periferic și o parte din Tribuna a II-a central).

„În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura programării unui joc pe teren propriu fără spectatori în următoarele sectoare: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost oprită de două ori de Horațiu Feșnic

însă evenimentele din repriza secundă i-au luat din strălucire meciului. care a afectat până și jucătorii. „Precizare meci de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, a fost comunicatul Jandarmeriei.

Spre finalul partidei, Horațiu Feșnic s-a văzut nevoit să oprească din nou partida și chiar a amenințat că va trimite jucătorii la vestiare dacă fanii Rapidului nu vor înceta cu scandările rasiste, principala țintă fiind vedeta oltenilor, Ștefan Baiaram.