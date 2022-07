Rapid, peste FCSB în actuala ediție de SuperLiga? „Are lot de locurile 1-3!”

Rapid și FCSB se pregătesc să se întâlnească în derby-ul etapei a doua din SuperLiga, duminică, 24 iulie, de la ora 21:30. Până atunci, Dumitru Dragomir crede că alb-vișiniii le sunt superiori rivalilor prin prisma lotului de jucători.

Dumitru Dragomir e fan Rapid. Ce le reproșează însă giuleștenilor

Fostul președinte LPF apreciază lotul condus de Adrian Mutu, dar nu înțelege despărțirea de Adrian Bălan. Atacantul a impresionat încă din prima etapă, când deschis scorul în FCSB – U Cluj 1-1.

„Spun că Rapid are lot aproape peste Steaua. Cu CFR, Rapid avea pe bancă niște jucători… pe Sefer, jucător trăsnet! Nu știu dacă Steaua are 2-3 jucători mai buni. Rapid are lot de locurile 1-3, rețineți.

Dar cum au putut să-i dea drumul golgheterului echipei? Este între primele 3 vârfuri de atac din țară. Știe să-și facă meseria. Cu niște mijlocași buni în spate, ieșea golgheter la Rapid anul acesta!

N-am înțeles politica Rapidului, de ce a fost îndepărtat. Nu știu cine face politica acolo, dar a început să o facă anapoda”, a declarat Dumitru Dragomir, la Pro Arena.

„Îi dau dreptate lui Florin Tănase”

De cealaltă parte, FCSB are un lot subțire, crede și Mitică Dragomir. Fostul președinte LPF e în asentiment cu Florin Tănase, care s-a plâns după remiza de pe Național Arena. .

„Marketingul este făcut bine la FCSB, dar cam atât. Îi dau dreptate lui Florin Tănase, se vor chinui pentru locul doi. Tănase a fost bun, nici fundașul central de la Botoșani nu a jucat rău, dă bine cu capul, chiar dacă cu piciorul nu e prea talentat.

Punctul nevralgic este în altă parte, nu au un jucător de creație, care să respecte ideea tactică a antrenorului, e un haos total acolo, fiecare face ce vrea, driblează, joacă pentu ei.

Mie îmi displace jocul de acum de la FCSB. Are câțiva jucători harnici, dar care nu știu să construiască. Dacă pleacă și Olaru, nici locurile 1-3 nu mai sunt sigure”, a adăugat fostul președinte LPF.

Rapid vrea să transfere de la CFR Cluj

Revenind la Rapid, echipa lui Adrian Mutu și-a făcut lista de transferuri după ce l-a cedat pe Rareș Ilie la Nice în schimbul sumei de 5 milioane de euro și după a început cu o înfrângere SuperLiga, scor 0-1, pe terenul campioanei CFR Cluj.

Conform , nu mai puțin de patru fotbaliști de la CFR Cluj: Yuri Matias, Mihai Bordeianu, Marko Dungandzic și Jefte Betancor. Vara aceasta au ajuns deja doi fotbaliști din Gruia în Giulești, Valentin Costache și Florin Ștefan.