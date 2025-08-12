Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid pierde un titular pentru derby-ul cu FCSB: “Mi-e greu să cred că va putea juca!”. Giuleştenii pot bifa o revenire importantă

Sunt șanse minime ca Rapid să își recupereze titularul pentru meciul cu FCSB de la finalul acestei săptămâni! Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2025 | 11:40
Jucătorul important de la Rapid ratează meciul cu FCSB. Foto: colaj Fanatik

Rapid urmează să se dueleze cu FCSB din postura de gazdă la finalul acestei săptămâni în etapa a șasea din Superliga, dar nu se va putea baza în principiu pe un jucător foarte important.

Urmează în principiu ca Rapid să nu se poată baza pe Jakub Hromada la meciul cu FCSB

Este vorba despre Jakub Hromada, mijlocașul defensiv slovac în vârstă de 29 de ani titular luni seară la Galați în egalul, scor 1-1, cu Oțelul, dar care a fost înlocuit încă din minutul 39 cu Luka Gojkovic din cauza unor probleme medicale.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță, fost fotbalist la Rapid și în continuare un apropiat al clubului din Giulești, a vorbit despre situația jucătorului care de când a ajuns în România s-a confruntat destul de des cu astfel de chestiuni.

Fostul atacant a explicat că în cursul zilei de marți urmează ca giuleștenii să primească rezultatele investigațiilor făcute de Hromada și, în funcție și de părerea oferită de staff-ul medical al echipei pe seama acestei probleme, se va decide dacă Hromada va fi inclus în programul de pregătire în perspectiva meciului cu FCSB, cu amendamentul că, în opinia lui Niță, în acest moment sunt șanse foarte mici ca slovacul să fie recuperat în totalitate până la ora startului partidei.

Mijlocașul slovac se confruntă din nou cu probleme musculare, după egalul de la Galați: „Mi-e greu să cred că va fi cu FCSB”

„Etapa viitoare vine FCSB-ul pe Arena Națională. Acum toată lumea se așteaptă, ‘I-a bătut toată lumea pe FCSB, Rapid trebuie să…’. Hromada o să facă niște investigații astăzi după-amiază. Și împreună cu doctorul echipei și ce se va vedea la interpretarea ecografiei și a RMN-ului…

Ca primă impresie este o problemă musculară. Doar dacă este o contractură și el, fiind un jucător care a mai avut astfel de accidentări, a vrut un pic să se protejeze și, gândindu-se și la derby, să fi ieșit. Dar mi-e greu să cred că va fi cu FCSB-ul.

(n.r. Despre Gojkovic) E un jucător care îți poate face diferența pe anumite momente de joc și este un jucător cu o calitate tehnică foarte bună”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Este așteptat în schimb să revină Claudiu Petrila: „Se fac toate eforturile”

Pe de altă parte însă, există șanse mari ca Gâlcă să se poată baza pe Claudiu Petrila, indisponibil în ultima perioadă de asemenea din motive medicale, la această partidă contra celor de la FCSB. Întrebat în legătură cu acest subiect, Robert Niță a spus că „se fac toate eforturile” pentru recuperarea lui în timp util.

