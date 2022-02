Rapidiștii și-au luat gândul de la play-off. Mihai Iosif: „Nu mai are rost să facem calcule”

Cu nu mai puțin de șapte meciuri consecutive fără victorie, Rapid speră să rupă „blestemul” chiar în fața campioanei CFR Cluj, dar șansele de a ajunge în primele șase s-au diminuat considerabil.

Rapidiștii nu se mai gândesc la play-off „Nu mai are rost să facem calcule”

Înaintea startului etapei cu numărul 27 din Casa Pariurilor Liga 1, formația din Giulești se află pe locul opt în clasament, la șase puncte distanță de Farul Constanța, care ocupă ultima poziție ce asigură prezența în play-off. Pe cale de consecință, Mihai Iosif și elevii săi au decis să renunțe la calcule, însă îi asigură pe fani că vor aborda la victorie toate cele patru meciuri rămase de disputat din sezonul regular.

„Nu mai are rost să facem calcule, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să încercăm să câștigăm. În momentul de față suntem în obiectivul clubului, mai mult decât bine, dar nu facem niciun calcul.

Mai avem patru meciuri de disputat și vom vedea apoi care va fi obiectivul. Normal că ne dorim să terminăm cât mai sus”, a declarat tehnicianul alb-vișiniilor la conferința de presă premergătoare duelului cu liderul CFR Cluj.

Avertisment pentru jucători: „Nu va fi meciul din tur”

De asemenea, acesta a ținut să precizeze că se așteaptă la un meci total diferit de cel din tur, disputat la Mioveni și , chiar dacă nici rezultatele ardelenilor din acest an nu au fost pe măsura așteptărilor. Vorbim despre trei remize consecutive și o victorie obținută în ultimul minut al prelungirilor, scor 2-1, cu Gaz Metan Mediaș.

„Întâlnim campioana, poate cea mai completă echipă a campionatului. Cu siguranță nu va fi meciul din tur, pe care l-am câștigat cu 2-0, poate și datorită faptului că am fost puțin luați de sus.

Aveam nevoie de victorii și am făcut tot ce am putut, dar am avut foarte multă neșansă în acest retur sau mini retur. Am rămas fără un jucător în minutul 30 și a trebuit să jucăm 60 de minute cu un om în minus. Băieții au dat dovadă de mare caracter și am revenit de fiecare dată.

Am pierdut, în schimb, meciuri pe care puteam să le câștigăm, atât la Mediaș, cât și la Voluntari. Neșansa a făcut să nu înscriem și nu am câștigat, dar nici nu am pierdut. Ne-am depărtat un pic de zona play-off-ului, dar atât timp cât avem șanse matematice – poate nici anul trecut nu aveam, într-un anumit moment – noi ni le vom juca”, a spus Mihai Iosif.

„Dacă jucam pe Giulești aveam cu siguranță mai multe puncte”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, antrenorul Rapidului și-a exprimat convingerea că echipa sa ar fi avut un parcurs mult mai bun dacă meciurile de „acasă” s-ar fi disputat pe noul stadion din Giulești. Acesta a primit toate avizele necesare, dar .

„Sunt sigur că dacă jucam pe stadionul Giulești eram în primele echipe ale campionatului. Eu și jucătorii ne dorim să jucăm pe Giulești, pentru că e casa noastră, suporterii sunt mai aproape de noi.

Ne-am tot mutat de colo-colo, dar sunt fel și fel de raționamente și trebuie să facem ce este mai bine, atât pentru club, cât și pentru suporteri. Eu mi-aș fi dorit să jucăm acolo toate meciurile din retur. Repet, dacă jucam acolo aveam cu siguranță mai multe puncte. În rest, sunt lucruri care nu depind de noi.

Întotdeauna am avut probleme, ba cu suspendați, ba cu accidentați. Am avut un început de campionat foarte bun, în care n-am avut asemenea probleme, iar apoi a intervenit prima problemă, suspendarea mea, chiar înaintea meciului de la Arad și lotul ne-a fost decimat atât din motive medicale, cât și din cauza cartonașelor”, a conchis Mihai Iosif.