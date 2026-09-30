Sport

Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni

Rapid e aproape să primească un croșeu de KO la finalul sezonului. 4 dintre oamenii săi cei mai importanți pot pleca la cost 0 din Giulești, iar FANATIK are toate detaliile.
Emanuel Roşu
30.09.2026 | 15:00
Rapid poate pierde 4 titulari esentiali fara sa incaseze nimic Lovitura majora vine in Giulesti peste cateva luni
EXCLUSIV FANATIK
Rapidul poate pierde mai mulți jucători importanți din echipă la finalul sezonului. FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Alături de posibila despărțire de Alex Dobre, despre care FANATIK a scris în exclusivitate săptămâna trecută, alți fotbaliști foarte importanți pentru Pancu își încheie acordurile cu Rapidul. Vorbim despre Alex Pașcanu, Marian Aioani, Răzvan Onea și Cristi Manea. Dintre ei, Dobre, Pașcanu, Aioani și Onea sunt titulari cerți în viziunea lui Pancu. Manea, unul dintre cele mai importante nume din lotul actual al Rapidului, e într-o scădere de formă. Sâcâit și de accidentări, a prins numai 3 jocuri de la startul campaniei.

Aproape jumătate din primul 11 poate pleca de la Rapid în vară

Rapidul ocupă poziția secundă în clasamentul SuperLigii, cu 21 de puncte, și e separat de liderul Dinamo de numai două puncte. Giuleștenii țin aproape de vârful clasamentului și visează ca în 2027 să revină în Europa după o pauză de 15 ani. Nici șefii, nici Pancu nu au liniște din cauza unei situații administrative care ar putea lovi puternic în structura lotului.

ADVERTISEMENT

După ce a făcut investiții de milioane în ultimii ani, Dan Șucu a închis „valiza” și așteaptă autofinanțarea clubului. Asta echivalează și cu o politică rațională de salarii, care nu include în niciun scenariu cheltuielile din trecut. Pentru toți cei 5 fotbaliști amintiți anterior a existat în ultimii ani interes extern. Astfel, e greu de crezut că vreunul dintre ei va accepta să continue la Rapid pe contractele din prezent. La fel de greu de prevăzut este și o indexare spectaculoasă din partea conducerii. Din informațiile FANATIK, e luată în calcul și varianta unor plecări încă din iarnă, pentru a fi evitate transferurile care să nu aducă niciun ban în conturi la sfârșitul sezonului.

Problemele Baroan, Talisson și Jambor

Rapid are bătăi de cap cu atacanții. Baroan, aflat în recuperare după o accidentare groaznică, Talisson, și el accidentat în prezent, și Jambor, folosit doar în primele 3 etape de Pancu, sunt cu toții pe lista de potențiale plecări. Numai că niciunul nu-și dorește să renunțe la contract. În total, Rapid a plătit 1,4 milioane pe cei 3. Jambor a fost cel mai scump, 1 milion de euro, în timp ce pentru Baroan s-au dat restul de 400.000. Talisson a venit fără sumă de transfer, dar fosta sa echipă, Bragantino, păstrează 50% din drepturile asupra unei viitoare mutări.

ADVERTISEMENT
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând...
Digi24.ro
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare

Toți 3 au acorduri pe termen lung, deci niciun interes real să plece la o echipă în condiții financiare inferioare. Restartul perioadei de mercato din ianuarie se anunță agitat în Giulești.

ADVERTISEMENT
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore...
Digisport.ro
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
  • 4 goluri au împreună pentru Rapid Baroan, Jambor și Talisson
  • 1 gol are pentru giuleșteni Filip Stojilkovic, actualul titular pe poziția de vârf împins
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis....
Fanatik
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis. Cum și-a construit averea
7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se...
Fanatik
7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se aduc
„Gică, ascultă-mă!”. Mitică Dragomir i-a transmis în direct lui Hagi ce să facă...
Fanatik
„Gică, ascultă-mă!”. Mitică Dragomir i-a transmis în direct lui Hagi ce să facă cu Ianis. „M-a durut sufletul”. Exclusiv
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru...
iamsport.ro
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru meciul cu Polonia: 'Știi pe cine bagă titular?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!