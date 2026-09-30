Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni

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Alături de posibila despărțire de Alex Dobre, despre care FANATIK , alți fotbaliști foarte importanți pentru Pancu își încheie acordurile cu Rapidul. Vorbim despre Alex Pașcanu, Marian Aioani, Răzvan Onea și Cristi Manea. Dintre ei, Dobre, Pașcanu, Aioani și Onea sunt titulari cerți în viziunea lui Pancu. Manea, unul dintre cele mai importante nume din lotul actual al Rapidului, e într-o scădere de formă. Sâcâit și de accidentări, a prins numai 3 jocuri de la startul campaniei.

Aproape jumătate din primul 11 poate pleca de la Rapid în vară

Rapidul ocupă poziția secundă în clasamentul SuperLigii, cu 21 de puncte, și e separat de liderul Dinamo de numai două puncte. Giuleștenii țin aproape de vârful clasamentului și visează ca în 2027 să revină în Europa după o pauză de 15 ani. Nici șefii, nici Pancu nu au liniște din cauza unei situații administrative care ar putea lovi puternic în structura lotului.

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După ce a făcut investiții de milioane în ultimii ani, Dan Șucu a închis „valiza” și așteaptă autofinanțarea clubului. Asta echivalează și cu o politică rațională de salarii, care nu include în niciun scenariu cheltuielile din trecut. Pentru toți cei 5 fotbaliști amintiți anterior a existat în ultimii ani interes extern. Astfel, e greu de crezut că vreunul dintre ei va accepta să continue la Rapid pe contractele din prezent. La fel de greu de prevăzut este și o indexare spectaculoasă din partea conducerii. Din informațiile FANATIK, e luată în calcul și varianta unor plecări încă din iarnă, pentru a fi evitate transferurile care să nu aducă niciun ban în conturi la sfârșitul sezonului.

Problemele Baroan, Talisson și Jambor

Rapid are bătăi de cap cu atacanții. Baroan, , Talisson, și el accidentat în prezent, și Jambor, folosit doar în primele 3 etape de Pancu, sunt cu toții pe lista de potențiale plecări. Numai că niciunul nu-și dorește să renunțe la contract. În total, Rapid a plătit 1,4 milioane pe cei 3. Jambor a fost cel mai scump, 1 milion de euro, în timp ce pentru Baroan s-au dat restul de 400.000. Talisson a venit fără sumă de transfer, dar fosta sa echipă, Bragantino, păstrează 50% din drepturile asupra unei viitoare mutări.

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Toți 3 au acorduri pe termen lung, deci niciun interes real să plece la o echipă în condiții financiare inferioare. Restartul perioadei de mercato din ianuarie se anunță agitat în Giulești.

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