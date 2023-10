Rapid – Poli Iași, ora 21:00 în etapa 12 din SuperLiga. Surpriză în lotul lui Bergodi. Echipele de start

Meciul Rapid – Politehnica Iași are loc vineri, 6 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga, ultima înaintea unei noi pauze internaționale de două meciuri ale echipelor naționale în preliminariile EURO 2024. Rapid a stopat seria succeselor același rezultat de egalitate, dar fără goluri, înregistrându-l acasă echipa ieșeană în compania Petrolului.

Unde se joacă meciul Rapid – Politehnica Iași

Confruntarea Rapid -Politehnica Iași se desfășoară vineri, 6 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Superbet Arena din cartierul Giulești, fostul stadion Valentin Stănescu, în etapa a 12- din SuperLiga. Rapid întâlnește o echipă din partea de jos a clasamentului, dar acest lucru nu contează pentru suflarea alb-vișinie, care e din nou pregătită să ia cu asalt stadionul.

ADVERTISEMENT

Sunt peste 90 la sută premise să avem un nou meci cu casa închisă pentru elevii lui Cristiano Bergodi, semn al atașamentului deosebit din partea suporterilor pentru echipa lor, un atașamant care este ca imensă sursă de energie pozitivă pentru jucători și ca alta de presiune asupra adversarului, care în Giulești nu se simte în largul său.

Cine transmite la TV partida Rapid – Politehnica Iași

Partida Rapid – Politehnica Iași se joacă vineri, 6 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Superbet Arena din cartierul Giuleșt în etapa a 12- din SuperLiga și este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București vineri, 6 octombrie, va fi zi cu cer variabil, soarele nereușind să iasă foarte mult dintre nori, dar cu toate acestea pericolul de precipitații va fi extrem de scăzut, undeva în jur de 5 la sută. Nici maxima zilei, la ora amiezii, nu va fi una foarte ridicată, în jur de 22 de grade iar la ora meciului, adică ora 21:00 vom avea cam 17 grade. Arbitrul partidei din Giulești este Marcel Bîrsan din Capitală, o decizie contestată de oficialii moldoveni.

Ce absențe sunt în întâlnirea Rapid – Politehnica Iași

Rapid are aproape tot lotul valid, cu excepția lui care încă nu s-a rcuperat după accidentare. În schimb, vestea bună pentru Cristiano Bergodi este faptul că un jucător important în compartimentul median, fostul jucător al FCSB, Răzvan Oaidă este complet refăcut și este foarte probabil să fie trimis pe teren chiar din primul minut.

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu nu este la fel de liniștit ca italianul de pe banca giuleștenilor, pentru că el are într-adevăr serioase probleme de lot. În primul rând lipsește titularul dintre buturi, Silviu Lung Junior, apoi mijlocașul Cătălin Itu. Veteranul Vașvari a fost scos din lot, mijlocașul Andrei Ciobanu nu are drept de joc, el fiind împrumutat chiar de la Rapid, convenția fiind să nu joace în meciul direct iar alt mijlocaș, Martac, are șanse doar 30 la sută pentru a juca.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Politehnica Iași

Rapid este favorita meciului, echipa lui Cristiano Bergodi fiind într-o formă foarte bună și devenind una dintre pretendentele la titlu. Rapid are cota de 1,55 iar moldovenii au primit cota de 6,40. Cota pentru șansă dublă X2 are cotă de 2,60 iar o reușită venită din partea echipei care toate cele trei victorii pe care le are în SuperLiga le-a obținut în deplasare are cotă de 1,90.

În prima divizie cele două echipe nu au mai stat față în față din anul 2015. În 2019 Politehnica Iași s-a impus la București cu 1-0, dar acela a fost un meci de Cupa Romîniei. Ultimele rezultate din campionat, 2015 în prima ligă și 2014 în eșalonul secund au fost succese ieșene, dar de aici în jos, până în anul 1998 mai avem un singur egal și zece victorii ale Rapidului.