Rapid – Poli Iași, șansa perfectă pentru Șumudică să intre în zona play-off! Emil Săndoi, fără victorie în fața antrenorului de la Rapid

Ultimele rezultate din întâlnirile cu Marius Șumudică nu îi dau curaj lui Emil Săndoi. Tehnicianul de la Poli Iași nu a câștigat niciodată împotriva omologului său de la Rapid București, pe care îl va înfrunta luni, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești.

Emil Săndoi, un adversar pe placul lui Marius Șumudică! Palmaresul tehnicianului de la Rapid

Nu totul a fost roz la Rapid București în primele săptămâni din 2024. Clinton N’Jie nu a primit viza pentru Dubai și astfel nu a mers în cantonamentul de iarnă, iar .

ADVERTISEMENT

Cele trei puncte din Rapid București – Poli Iași ar putea liniști apele în Giulești. Gruparea de sub Podul Grant are nevoie de cele trei puncte, care contează mai mult ca oricând în lupta pentru calificarea în play-off-ul din SuperLiga.

Rezultatele lui Marius Șumudică în fața lui Emil Săndoi le dau speranțe suporterilor de la Rapid București. Tehnicianul cu sânge „alb-vișiniu” nu a pierdut până în acest moment în partidele cu echipele antrenate de fostul selecționer al naționalei U21.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică l-a întâlnit pe Emil Săndoi de cinci ori în carieră. Tehnicianul de la Rapid București nu a pierdut niciodată în fața antrenorului de la Poli Iași, care a înregistrat trei înfrângeri și două rezultate de egalitate în duelurile cu omologul său din Giulești.

Poli Iași vine în Giulești după șase etape fără victorie în SuperLiga. Formația lui Emil Săndoi se află pe locul 14, cu 22 de puncte, iar obiectivul principal al moldovenilor în acest sezon este salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Ce va face Marius Șumudică dacă va intra în play-off: „Indiferent că vor fi 30 de grade”

Marius Șumudică e sigur că dacă giuleștenii vor acumula peste 43 de puncte în sezonul regular. Tehnicianul le-a făcut o promisiunea suporterilor în cazul în care va ajunge în primele șase echipe ale campionatului.

„Nici nu știu cum să mă mai îmbrac. Orice aș lua pe mine, se discută. Când am avut hanoracul în Turcia, domne, a luat hanorac de 2.000 de euro. Eu nu port fake-uri. Am ajuns la un nivel să nu mai port fake-uri.

ADVERTISEMENT

Mi-am cumpărat o geacă, mi-a plăcut. Cu geaca asta nu am pierdut niciun joc. Singurul meci, unde nu am avut geaca, a fost cu Sepsi. Și am pierdut. Rezistă și în Laponia dacă mă duc. Îți promit că dacă voi fi în primele 6 echipe și voi deveni ecuson FIFA în primele 6, că acum sunt tușier, mă voi prezenta la meci cu aceeași geacă.

Indiferent că vor fi 30 de grade afară. Voi veni cu aceeași geacă, îmi voi dubla mărimea borsetei să am mai multe deodorante. Îmi voi lua un maiou pe dedesubt și voi veni cu geaca asta”, spunea Marius Șumudică.