Sport

Rapid pregătește despărțirea de un jucător! Giuleștenii plăteau 1 milion de euro pe el

Flaviu Popa
24.10.2026 | 19:40
Rapid pregateste despartirea de un jucator Giulestenii plateau 1 milion de euro pe el
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Jambor ar putea fi vândut la iarnă
Rapidul poate pierde un jucător în această iarnă. Daniel Pancu a primit vestea chiar înainte de derby-ul cu FCSB, însă rămâne de văzut dacă transferul se va concretiza.
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Timotej Jambor (23 de ani) venea la Rapid în vara anului 2024 pentru 1 milion de euro, însă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Acum, conducerea Rapidului se gândește să accepte o ofertă pentru atacant de la AS Trencin din Slovacia. Cel mai probabil oferta oficială va fi înaintată in iarnă.

Rapid ar putea să-l vândă la iarnă pe Timotej Jambor, atacant dorit în Slovacia la Trencin

Conform 1923.ro, atacantul este păstrat în lot de antrenorul Daniel Pancu, dar nu este văzut drept un jucător esențial, astfel că o mutare la penultima clasată din Slovacia e posibilă. Desigur, jucătorul transferat de la Zilina ar trebui să accepte să meargă la Trencin.

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Ultima oară, Jambor fusese împrumutat în Polonia la Slask Wroclaw, însă Daniel Pancu a decis să-i mai acorde o șansă și să-l păstreze în lot pentru acest sezon. Atacantul cotat la 350.000 de euro a bifat doar cinci meciuri în acest sezon la Rapid, în total 168 de minute, reușind o pasă de gol în meciul cu Botoșani din etapa a 2-a.

Pentru Rapid, o eventuală despărțire ar însemna o decizie de luat în privința soluțiilor ofensive pentru a doua parte a sezonului. Rămâne de văzut dacă formația giuleșteană este dispusă să renunțe la atacant și în ce condiții s-ar putea realiza mutarea”, arată sursa citată.

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Jambor a fost folosit ca și experiment pe poziția de fundaș central și a dat randament

În această vară, Daniel Pancu îl reprofila pe Jambor fundaș central într-un meci amical cu Kosice, scor 1-1. Antrenorul Rapidului explica în acel moment „experimentul”. „Jambor fundaș central, pentru că la el, știu de când eram jucător, cei mai mulți au tendința mulți antrenori, de a pune un mijlocaș central când lipsește un fundaș central. Noi nu, am jucat și cu Sălceanu în poziție de fundaș dreapta și multe alte lucruri, dar nu vreau să mi le amintesc.

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Eu cred că se adaptează cel mai bine la poziția de fundaș central un atacant central, pentru că știe foarte bine mișcările atacanților și anticipează. Le-am spus înainte celor din staff, nu prea credeau, dar după meci, cred că îmi dau dreptate acum, pentru că anticipează foarte bine. Pe mine, dacă mă pui fundaș central, eu știu unde pleacă atacantul ăla”, declara Daniel Pancu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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