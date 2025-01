Rapid pregătește marea lovitură pe piața transferurilor! Adevăratul motiv pentru care Daniel Sandu a mers în Italia. Exclusiv

Se anunță o perioadă de transferuri extrem de interesantă în România. Deja am avut parte de câteva mutări tari, însă cel mai probabil vor urma și altele. Se speculează intens despre interesul Rapidului pentru câțiva jucători de la Genoa, echipa care a intrat sub acționariatul lui Dan Șucu.

Daniel Sandu, misiune specială în Italia! Directorul sportiv de la Rapid încearcă să aducă un jucător de la Genoa în Giulești

Daniel Sandu, directorul sportiv al Rapidului, a fost prezent zilele acestea în Italia pentru un schimb de experiență la Genoa. Oficialul giuleștenilor ar fi mers însă la clubul lui Dan Șucu și pentru un alt scop.

Din informațiile FANATIK, Daniel Sandu ar fi mers în Genova pentru a purta discuții cu fotbalistul nigerian, dar și cu agentul acestuia.

Se pare că Genoa ar fi dispusă să-l cedeze pe Ankeye la Rapid sub formă de împrumut, însă fotbalistul are ultimul cuvânt. Atacantul nu ar fi foarte entuziasmat de o posibilă mutare în Superliga României, iar Daniel Sandu are misiunea de a-l convinge.

S-a vorbit zilele acestea și despre alți jucători care ar putea prinde transferuri pe ruta Genoa – Superliga României. Darius Olaru și Andrei Borza ar fi pe placul grifonilor. Rămâne de văzut ce decizii vor lua Dan Șucu și colaboratorii săi.

Marius Șumudică, conflict deschis cu Daniel Sandu

Daniel Sandu ocupă funcția de director general la Rapid. El a fost omul din spatele unor transferuri care au adus clubului și acum are o influență destul de puternică în Giulești.

„În ziua meciului apar fel de fel de articole că aș fi insultat directorul sportiv sau că l-am dat afară. Lucruri care s-au întâmplat acum o săptămână și jumătate apar în ziua meciului. Nu știu de unde pornesc astea.

Eu i-am comunicat și domnului Șucu, și domnului Moldovan că la mine în cabină nu are ce să caute nimeni înaintea meciului. Am spus lucrul acesta o dată, de două ori, de trei ori, până când a trebuit să intervin eu și să-i spun directorului sportiv să nu mai intre la mine în cabină.

Dacă ajungeam la bătaie… nu am făcut niciodată gesturi de genul. Niciodată nu am lovit vreun oficial. Eu nu fac așa ceva. Deja trecem în penibil. Sunt suficient de mulți oameni care au fost în cabină și au văzut cum s-au petrecut lucrurile”, a explicat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.