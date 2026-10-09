Sport

Un titular revine la Rapid înaintea meciului cu U Cluj! De ce Pancu nu e deloc liniștit

Vești bune pentru Daniel Pancu! Cătălin Vulturar, accidentat în meciul României U21 cu Cipru, a fost recuperat la timp pentru a juca în deplasarea de la Universitatea Cluj.
Flaviu Popa
09.10.2026 | 15:30
Un titular revine la Rapid inaintea meciului cu U Cluj De ce Pancu nu e deloc linistit
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Vulturar a fost recuperat la timp pentru meciul cu U Cluj
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Cătălin Vulturar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 72 al meciului dintre România U21 și Cipru, accidentat. Se întâmpla pe 25 septembrie, Vulturar fiind scos pe brațe de staff-ul medical. În aceste condiții, antrenorul Daniel Pancu a avut mari emoții pentru a-l recupera pe Vulturar la timp pentru meciul cu Universitatea Cluj.

Cătălin Vulturar a fost recuperat la timp și are șanse mari să joace cu Universitatea Cluj

Potrivit lui Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, Vulturar va putea juca luni, 12 octombrie, pe Cluj Arena. „Se antrenează cu echipa, este un lucru bun. Acum, depinde de antrenor dacă va juca sau nu cu U Cluj. Vulturar a fost un jucător constant în această perioadă”, a declarat Bilașco la GSP Live.

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Totodată, Bilașco a remarcat cum accidentările din lot devin problematice pentru Rapid și din punct de vedere al costurilor pentru recuperare. Avem însă o problemă cu jucătorii accidentați, destul de apăsătoare și din perspectivă financiară. Sunt destul de mulți jucători cu costuri lunare din categoria aceasta, iar costul nu este mic”, a completat Bilașco.

Bilașco a vorbit și despre restul problemelor de lot din ultima perioadă de la Rapid. „Gojkovic este pe teren, Raul Stanciu este foarte aproape să revină. Talisson și Baroan – la ei mai durează până să intre pe teren cu echipa. Nu mă aștept mai devreme de mijlocul lui noiembrie. Cred că într-o lună s-ar putea să fie pe teren și să înceapă efectiv din ianuarie. Graovac are acea accidentare de durată”, a completat directorul sportiv al giuleștenilor.

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Rapidul are un adevărat complex în fața Universității Cluj, pe care speră să-l depășească

Meciul cu Universitatea Cluj este special pentru giuleșteni, în condițiile în care Rapidul nu a mai învins Universitatea Cluj din 2023, de 9 partide. Mai mult, clujenii au câștigat 7 din aceste meciuri, multe dintre ele chiar în Giulești. În aceste condiții, antrenorul Daniel Pancu este interesat să „spargă” această barieră și să bată la Cluj.

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„Vorbeam cu Daniel Pancu și era preocupat la începutul sezonului de anumite statistici și de anumite echipe – am stat prost și la Galați, și cu CFR, și cu Sepsi. Mi-ar plăcea să spargem toate barierele în acest sezon, iar finalul este cel mai important”, a completat directorul sportiv al Rapidului pentru sursa citată.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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