Sport

Rapid, primul eșec major pe piața transferurilor. Familia nu a fost de acord să joace în Giulești

Rapid este în căutare de jucători pentru a-i întări lotul lui Daniel Pancu, însă a înregistrat un eșec important. Cine este jucătorul care a refuzat transferul în Giulești.
Traian Terzian
02.07.2026 | 11:16
Rapid primul esec major pe piata transferurilor Familia nu a fost de acord sa joace in Giulesti
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Eșec pentru Rapid în tratativele de transfer cu un jucător din străinătate. Sursă foto: colaj Fanatik
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După un sezon modest în care a ratat obiectivul de a prinde cupele europene, Rapid l-a adus pe Daniel Pancu în funcția de antrenor și a făcut câteva transferuri importante. Dar mai sunt și eșecuri. Conducerea și-a dorit aducerea unui fotbalist român din străinătate, însă mutarea nu s-a mai realizat în cele din urmă.

Ce eșec a înregistrat Rapid pe piața transferurilor

Daniel Pancu a insistat pentru transferul lui Rareș Ilie (23 de ani), jucător aflat încă sub contract cu gruparea franceză OGC Nice după plecarea de la Rapid, însă discuțiile nu s-au materializat.

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Și asta pentru că familia jucătorului și-a dorit altceva. Presat de apropiați, fotbalistul, care în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut În Serie B, la Empoli, a hotărât să rămână la Nice, formație care s-a salvat de la retrogradare în urma unui baraj.

”A preferat să se întoarcă în Franța și să-și ducă la bun sfârșit contractul. A avut mai multe discuții despre oferta de la Rapid cu cei din familie și a fost sfătuit că varianta Franța e cea mai bună pentru viitorul lui”, au declarat surse apropiate fotbalistului, pentru gsp.ro.

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Ce probleme a întâmpinat Rapid în negocieri

Dacă președintele Victor Angelescu a explicat că situația este complicată deoarece sunt schimbări masive la Nice și nu a găsit pe cineva să discute despre Rareș Ilie, directorul sportiv Marius Bilașco a mărturisit că jucătorul a primit un termen până când să ia o decizie.

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”Și noi, și Daniel Pancu ni-l dorim pe Rareș Ilie. Să vedem, nu reușim să ne dăm seama ce se întâmplă la Nice. Sunt foarte multe schimbări, am încercat să vorbim cu agentul lui Rareș, a încercat și el să vorbească la Nice, doar că nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Rareș Ilie este acum în vacanță. Așa este, este un decalaj pentru că nu se pregătește acum”, a spus Angelescu.

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”Ține mult și de ce îl sfătuiesc cei din jurul lui, dar și de ce își dorește el. I-am explicat la ultima discuție că nu putem sta mult după un răspuns”, afirma în urmă cu ceva vreme Marius Bilașco.

Ce urmează pentru Rareș Ilie

Rareș Ilie a fost cedat de Rapid la OGC Nice în vara anului 2022, pentru suma de 4.000.000 de euro. Mijlocașul nu a reușit să se impună și a fost împrumutat rând pe rând la Maccabi Tel Aviv, Lausanne, Catanzaro și Empoli.

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Doar că nici pe aici nu a impresionat și nu a fost achiziționat definitiv. Așadar, el va merge săptămâna viitoare în Franța la reunirea lotului și va începe pregătirea de vară alături de echipa din Ligue 1.

Aflat în ultimul an de contract cu Nice, Rareș Ilie are șanse mici să fie păstrat în lotul pentru stagiunea următoare. El ar putea să se întoarcă în Italia, acolo unde este dorit de Avellino, ocupanta locului 8 din Serie B.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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