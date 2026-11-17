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Daniel Pancu a decis să mizeze pe Andrei Șucu, fiul în vârstă de 17 ani al finanțatorului Rapidului, Dan Șucu. Acesta intră pentru a doua oară titular în garnitura giuleștenilor, după meciul din Superliga. Astfel, tânărul a primit un loc în echipa de start, într-un context în care numele său a fost în centrul mai multor discuții controversate în ultimele săptămâni. Rapid a învins-o cu 4-0 într-un meci amical pe Progresul Mogoșoaia, formație care ocupă locul 6 în seria 5 din Liga 3.

Final de meci. Rapid se impune cu 4-0 în amicalul contra celor de la Progresul Mogoșoaia.

Min. 76: Gol Rapid! Andrei Șucu centrează dintr-o lovitură de colț, iar Cătălin Vulturar punctează cu capul.

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Min. 64: Gol Rapid! Rareș Pop centrează în careu, Vulturar sare peste minge, iar Nicolas Mânzu punctează pentru 3-0.

Pauză. Rapid se află în avantaj după prima repriză a duelului cu Progresul Mogoșoaia, golurile din prima parte fiind înscrise de Timotej Jambor și Luka Gojkovic. Atacantul slovac a punctat cu un șut din careu după o centrare trimisă de Rareș Pop, iar croatul a dublat avantajul giuleștenilor după o fază similară, pasa decisivă fiind oferită tot de fostul jucător al celor de la UTA.

Rapid – Progresul Mogoșoaia, amical

De remarcat că amicalul s-a disputat cu porțile închise. Cu toate acestea, suporterii au putut urmări desfășurarea jocului în direct, prin intermediul al clubului din Giulești. Andrei Șucu nu a fost singura surpriză din echipa pe care Daniel Pancu a trimis-o în teren. Nicolas Mânzu, care a debutat la prima echipă în amicalul disputat în urmă cu 3 zile contra lui FC Argeș, a fost și el titular.

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Din primul 11 a făcut parte și Luka Gojkovic, care a revenit recent după accidentarea gravă suferită în sezonul trecut în tricoul celor de la UTA. Întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale a reprezintat o oportunitate pentru staff-ul tehnic al Rapidului de a testa mai multe variante.

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Echipele de start la Rapid – Progresul Mogoșoaia

Rapid: Ducan – Senciuc, Ciobotariu, Celik, Sălceanu – Tape, Gojkovic, R. Pop – Șucu, Jambor, Mânzu. Antrenor: Daniel Pancu

Ducan – Senciuc, Ciobotariu, Celik, Sălceanu – Tape, Gojkovic, R. Pop – Șucu, Jambor, Mânzu. Daniel Pancu Progresul Mogoșoaia: Șerban – Banu, Barfă, Petre, Berbecaru – Borcea, Săftoiu, Mihalcea – Gheorghe, Iordan, Francois. Antrenor: Emil Ursu

Rapid a învins-o pe FC Argeș în primul amical din această pauză

în această pauză, contra lui FC Argeș, iar echipa pregătită de a reușit să se impună cu 1-0, singura reușită a meciului fiind înscrisă de Filip Stojilkovic. În următoarea etapă de campionat, giuleștenii vor evolua la Sfântu Gheorghe contra celor de la Sepsi, partida urmând a se disputa luni, 23 noiembrie, de la ora 20:00.