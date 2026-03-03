Rapid, reacție de ultimă oră după ce Kader Keita a lovit grav o persoană cu mașina și a părăsit locul accidentului

ADVERTISEMENT

Kader Keita, mijlocașul echipei Rapid, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier în municipiul București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie cu mașina, iar după ce echipajul medical și-a făcut apariția, ar fi fugit de la locul faptei. Clubul din Giulești a emis un comunicat oficial despre incidentul în care a fost implicat jucătorul său.

Kader Keita, jucătorul Rapidului, a produs un accident rutier. O femeie a ajuns la spital. Fotbalistul a fugit de la locul faptei

Incidentul s-a produs în jurul orei 5:50 dimineața. Conform primelor informații apărute în presă, Kader Keita ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani cu mașina și ar fi părăsit locul faptei fără să raporteze incidentul. Ulterior, mijlocașul central s-a prezentat în fața poliției pentru a da declarații.

ADVERTISEMENT

și este atent monitorizată de medici. Fotbalistul nu le-ar fi spus nimic colegilor sau antrenorilor și chiar s-a prezentat la antrenamentul celor de la Rapid, care a avut loc în aceeași zi, la ora 17:00, în baza de pregătire.

Reacția clubului Rapid după accidentul produs de Kader Keita

a emis un comunicat după ce informația că mijlocașul Kader Keita a fost protagonist într-un incident rutier în cartierul Colentina a apărut în spațiul public. Fotbalistul a fost sfătuit să colaboreze cu autoritățile statului după ce a produs un accident soldat cu o victimă care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

„În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:

ADVERTISEMENT

Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților. Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și va comunica public orice informație oficială relevantă”, a transmis ofițerul de presă al Rapidului către publicațiile media.