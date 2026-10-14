Rapid, reclamată la comisii și de Andrei Borza după ce a pierdut procesul cu Costel Gâlcă! Când ar putea sosi verdictul

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La trei luni după ce a plecat de la Rapid, Andrei Borza (20 de ani) a deschis un litigiu împotriva clubului patronat de Dan Șucu, dosarul vizând pretenții financiare. Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a amânat în primă fază pronunțarea, iar verdictul ar putea sosi miercuri, 21 octombrie.

Rapid, reclamată la Comisii de Andrei Borza

Spre finalul lunii septembrie, Rapid a pierdut procesul cu fostul antrenor al echipei, Costel Gâlcă, și cu cei din staff-ul acestuia. Acum, formația patronată de Dan Șucu se confruntă cu un nou litigiu, deschis de fundașul Andrei Borza, care a părăsit echipa în această vară, fiind achiziționat cu 2.2 milioane de euro de Corum FK, grupare din prima divizie a Turciei.

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În ședința de pe 14 octombrie, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a amânat verdictul, care ar putea sosi pe 21 octombrie: „BORZA SEBASTIAN ANDREI vs. FC RAPID 1923 SA. Pretenții financiare. Amână pronunțarea la data de 21.10.2026”. este un jucător de bază la Corum, fiind titular în toate partidele disputate în acest sezon de formația din Turcia. Acesta a reușit să marcheze și un gol, în victoria cu Eyupspor (3-0).

Andrei Borza, trei sezoane la Rapid

Andrei Borza a ajuns la Rapid în vara anului 2023, fiind achiziționat de la Farul cu 800.000 de euro, după ce câștigase titlul cu gruparea pregătită la acel moment de . Chiar dacă avea doar 17 ani, fotbalistul a devenit titular pe postul de fundaș stânga la Rapid și a rămas principala variantă în acest rol timp de trei sezoane.

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În total, apărătorul a strâns exact 100 de prezențe în tricoul Rapidului, în toate competițiile, reușind să marcheze de 3 ori și să ofere 9 pase decisive. În vara acestui an, Gică Hagi, antrenorul care l-a lansat la Farul, i-a oferit lui Borza debutul la echipa națională a României, în meciul amical cu Georgia. „Regele” l-a convocat pe fundaș și pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor, însă acesta a evoluat doar în eșecul dezastruos suferit de „tricolori” la Varșovia contra Poloniei, 0-6. Borza a intrat pe teren în minutul 67 în locul lui Nicușor Bancu, într-un moment în care scorul de pe tabelă era deja 5-0.