Rapid riscă să joace fără spectatori! Amenzi de peste 54.000 de lei și un pericol uriaș pentru Giulești

Rapid are de achitat amenzi disciplinare de 54.625 de lei, potrivit hotărârilor identificate pentru sezonul 2026-2027. Comisia de disciplină a FRF a judecat incidentele de la derby-ul FCSB – Rapid și a sancționat clubul din Giulești cu 16.875 lei. Motiv pentru a arunca un ochi pe istoricul sancțiunilor din acest campionat, dar mai ales pe prevederile de regulament, pentru a înțelege la ce ne putem așteptă în viitor.
|Meciul
|Data deciziei
|Amenzi individualizate
|Suma de achitat
|Rapid–CFR
|12 august
|4.000 lei
|4.000 lei
|Rapid–Dinamo
|2 septembrie
|5.000 + 10.000 lei
|10.000 lei
|Petrolul–Rapid
|2 septembrie
|7.500 lei
|7.500 lei
|Rapid–Universitatea Craiova
|9 septembrie
|5.000 lei
|5.000 lei
|Rapid–Corvinul
|28 octombrie
|11.250 + 5.000 lei
|11.250 lei
|FCSB–Rapid
|4 noiembrie
|7.500 + 16.875 lei
|16.875 lei
|Total
|72.125 lei
|54.625 lei
La meciurile cu Dinamo, Corvinul și FCSB, Comisia a aplicat art. 45.1 și a dispus executarea sancțiunii pentru abaterea cea mai gravă. De aici diferența dintre amenzile individualizate de 72.125 de lei și obligația de plată de 54.625 de lei.
Așadar, Art. 82.3.b include inscripțiile rasiste, xenofobe și jignitoare, precum și manifestările obscene; art. 83.2.c trimite sancționarea lor la art. 54. Există, astfel, un mecanism comun, fără ca faptele ori amenzile să fie obligatoriu identice.
Rapid – CFR: rolele de hârtie au întârziat startul cu șase minute
La partida din 2 august, încheiată 3–1, spectacolul din peluză a ajuns pe gazon. Suporterii au aruncat role de hârtie, iar organizatorii au avut nevoie de șase minute pentru curățarea terenului. Startul era programat la 21:30. Momentul fusese anunțat și aprobat de Jandarmerie. Pe 12 august, Rapid a primit 4.000 de lei prin articolele 11.4 și 13.1 ROAF, cu art. 83.18 RD, încadrare privind programarea și începerea jocului.
Așadar, clubul Rapid este amendat pentru întârzierea orei de start, după un moment aprobat de Jandarmerie. Este oare rezonabil să ne întrebăm care este cuantumul amenzilor aplicate deținătorilor de drepturi TV pentru întârzierea partidei Rapid – Corvinul? Inutil de precizat că respectivul moment nici măcar nu a fost aprobat de Jandarmerie.
Rapid – Dinamo: înjurături, rasism și aruncarea materialelor interzise
După derby-ul din 15 august, Rapid a primit o sanctiune de 5.000 de lei pentru manifestările spectatorilor, prin art. 83.2.c, și 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise, prin art. 83.2.d. A rămas de executat amenda de 10.000 de lei. Au fost scandări rasiste din sectorul dinamovist, iar rapidiștii au răspuns cu injurii.
Dinamo a primit la rândul său 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise și 5.000 de lei direct prin art. 54.2, cu o obligație finală de 10.000 de lei.
Petrolul – Rapid: amendă pentru manifestările galeriei, într-o seară marcată de incidente
Pentru deplasarea din 21 august, Rapid a fost amendat cu 7.500 de lei prin aplicarea art. 83.2.c.
Petrolul a primit 7.500 de lei prin art. 54.2, 10.000 de lei pentru alte încălcări ale obligațiilor de organizare și 7.500 de lei pentru materialele interzise. Comisia a stabilit achitarea a 10.000 de lei.
Rapid – Craiova: ambele cluburi sancționate direct prin articolul privind discriminarea
După remiza din 31 august, Rapid și Universitatea Craiova au primit, fiecare, 5.000 de lei prin art. 54.2. Așadar, Rapid este sancționat laolaltă cu Craiova pentru rasism/discriminare. Am fost la meci; ceea ce pot spune este că oltenii “au avut și vor avea mereu” la nivel de galerie. Nu exclud să fi existat manifestări izolate ale rapidiștilor, dar ele nu s-au manifestat în nici un caz la nivel de peluză sau tribună.
Rapid – Corvinul: rasism din sectorul oaspeților, înjurături în replică
După partida din 17 octombrie, Rapid a primit 11.250 de lei pentru manifestările spectatorilor și 5.000 de lei pentru introducerea/aprinderea materialelor interzise. Suma de executat: 11.250 de lei. Corvinul a primit 7.500 de lei prin art. 83.2.c, deși, alături de frații din Peluza Sud Steaua au avut un cuvânt de spus pe teme etnice. Dar nu s-a “activat” articolul 54, ci cel cu “de toate”.
FCSB – Rapid: cea mai mare amendă a giuleștenilor. De până acum, desigur
Decizia din 4 noiembrie a stabilit pentru Rapid 7.500 de lei pentru materialele interzise și 16.875 de lei pentru manifestările spectatorilor (art. 83.2.c). Clubul va achita 16.875 de lei. La derby-ul din 24 octombrie, în calitate de martor ocular și auditiv, pot relata că s-a comis rasism la nivel de stadion (pe de o parte) și s-a înjurat la nivel de galerie (pe de cealaltă). FCSB a primit 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise și 5.000 de lei prin art. 54.2. În acest dosar s-a aplicat cumulul aritmetic: 15.000 de lei.
Strict aritmetic, conform regulamentului și comisiei, rapidiștii au fost de 3 ori mai problematici în exprimare decât spectatorii FCSB, deși aceștia din urmă sunt sancționați pentru rasism (art. 54.2). Poate totuși e ceva în neregulă cu regulamentele? Sau cu aplicarea lor?
Art. 43.9 prevede majorări de 50% pentru aceeași abatere, până la atingerea plafonului de suma. Art. 54.2 (cel care trateaza rasismul, xenofobia, discriminarea) leagă un joc fără public de plafonul de 70.000 de lei; regula generală plasează sancțiunea suplimentară după plafon. Pentru art. 83.2.b și d (introducerea, aprinderea si/sau aruncarea obiectelor interzise), plafonul este 60.000 de lei, urmat de măsura fără public la repetare.
Rapid a “bifat” deja primii 4 pași pentru manifestările publicului: 5.000 → 7.500 → 11.250 → 16.875 de lei.
|Situația actuala
|Următoarele amenzi calculate
|Abateri până la suspendare
|Manifestări public, 16.875 lei
|25.312,50 → 37.968,75 → aproximativ 56.953,13 → 70.000
|4 noi abateri până la plafon
|Introducere/aprindere materiale, 7.500 lei
|11.250 → 16.875 → 25.312,50 → 37.968,75 → aproximativ 56.953,13 → 60.000
|6 până la plafon; a 7-a aduce măsura suplimentară
|Aruncare materiale, 10.000 lei
|15.000 → 22.500 → 33.750 → 50.625 → 60.000
|5 până la plafon; a 6-a aduce măsura suplimentară
În afara Rapidului, putem identifica alte câteva cazuri cu invocarea explicită a art. 54.2.
|Clubul
|Meciul
|Data deciziei
|Amenda prin art. 54.2
|Petrolul
|Universitatea Craiova–Petrolul
|12 august
|5.000 lei
|Petrolul
|Petrolul–Rapid
|2 septembrie
|7.500 lei
|Dinamo
|Dinamo–Voluntari
|19 august
|5.000 lei
|Dinamo
|Rapid–Dinamo
|2 septembrie
|5.000 lei
|Dinamo
|Csikszereda–Dinamo
|16 septembrie
|7.500 lei
|Dinamo
|Sepsi–Dinamo
|21 octombrie
|11.250 lei
|Universitatea Craiova
|Rapid–Universitatea Craiova
|9 septembrie
|5.000 lei
|CFR Cluj
|CFR–Universitatea Cluj
|21 octombrie
|5.000 lei
|FCSB
|FCSB–Rapid
|4 noiembrie
|5.000 lei
Sunt cinci alte cluburi și nouă încadrări explicite la art. 54.2, care acoperă și discriminarea ori denigrarea. Corvinul reprezintă un alt tip de caz: pentru scandări rasiste la meciul cu Rapid clubul a fost amendat cu 7.500 de lei, însă prin art. 83.2.c, nu prin citarea directă a art. 54.2. De aceea în statistica de mai sus nu apare și acest meci.
Interesant este cazul clubului Dinamo, prin comparație cu Rapid. Teoretic, un club poate ajunge să dispute meciuri fără spectatori după 8 abateri (pe tema rasism/xenofobie), conform plafonului de 70.000 lei de la art. 54.2. Dinamo joacă de 4 ori (tur-retur) cu Sepsi și Csikszereda în sezonul regulat și de 4 ori cu Rapid (sezon regulat + playoff, tur-retur). Exact 8 prilejuri de art. 54.2.
Pe de altă parte, dacă injuriile publicului sunt sancționate în baza art. 83.2 lit. c, acesta trimite la art. 54 și prevede același mecanism gradual pentru manifestări jignitoare sau obscene. Pe această ramură, Rapid se află deja cu un pas înaintea celor de la Dinamo pe drumul care duce la organizare de jocuri fără spectatori.
Așadar, sancționând la fel rasismul/xenofobia și injuriile, ajungem la situații ca cea de mai sus. Ce ne dorim de fapt să combatem prin acest regulament? Și, mai mult decât atât, chiar punem semnul egal intre rasism, xenofobie și injurii? Ne propunem să jucăm meciuri fără spectatori, cu stadioane goale, în condițiile în care veniturile cluburile sunt oricum afectate de condițiile economice? Sau, activând protocoalele UEFA, să oferim un semnal de toleranță 0 pentru anumite manifestări, împiedicând perpetuarea lor? Scopul nu este acela de a colecta amenzi și nici acela de a juca fotbal în fața unor tribune goale, nu-i așa?