Rapid riscă să joace fără spectatori! Amenzi de peste 54.000 de lei și un pericol uriaș pentru Giulești

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Rapid are de achitat amenzi disciplinare de 54.625 de lei, potrivit hotărârilor identificate pentru sezonul 2026-2027. și a sancționat clubul din Giulești cu 16.875 lei. Motiv pentru a arunca un ochi pe istoricul sancțiunilor din acest campionat, dar mai ales pe prevederile de regulament, pentru a înțelege la ce ne putem așteptă în viitor.

6 meciuri, 9 amenzi pentru Rapid în acest sezon. Ce spune regulamentul?

Meciul Data deciziei Amenzi individualizate Suma de achitat Rapid–CFR 12 august 4.000 lei 4.000 lei Rapid–Dinamo 2 septembrie 5.000 + 10.000 lei 10.000 lei Petrolul–Rapid 2 septembrie 7.500 lei 7.500 lei Rapid–Universitatea Craiova 9 septembrie 5.000 lei 5.000 lei Rapid–Corvinul 28 octombrie 11.250 + 5.000 lei 11.250 lei FCSB–Rapid 4 noiembrie 7.500 + 16.875 lei 16.875 lei Total 72.125 lei 54.625 lei

La meciurile cu Dinamo, Corvinul și FCSB, Comisia a aplicat art. 45.1 și a dispus executarea sancțiunii pentru abaterea cea mai gravă. De aici diferența dintre amenzile individualizate de 72.125 de lei și obligația de plată de 54.625 de lei.

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Articolele 82.1 și 82.2 spun explicit că atât clubul gazdă, cât și cel oaspete răspund pentru comportamentul spectatorilor proprii.

Articolul 82.3.b definește comportamentul neregulamentar: “afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”. Aici, întâmplător sau nu, avem un platouaș cu de toate: rasism, xenofobie, dar și jigniri.

Articolul 83.2.c precizează sancțiunile pentru “afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”. Acestea “se sancţionează în conformitate cu dispozițiile art. 54 din prezentul regulament”. Din nou avem laolaltă jigniri și rasism sau xenofobie, dar exista și o trimitere la articolul 54 (cel “specializat” pe rasism și discriminare).

Articolul 54 se referă deci explicit la rasism, xenofobie, discriminare. Prevede sancțiuni individuale, dar și amenzi pentru club de la 5.000 la 70.000 de lei. La fiecare nouă abatere, penalitatea crește cu 50%, până la plafonul de 70.000 lei. De aici încolo urmează jocuri fără spectatori.

Așadar, Art. 82.3.b include inscripțiile rasiste, xenofobe și jignitoare, precum și manifestările obscene; art. 83.2.c trimite sancționarea lor la art. 54. Există, astfel, un mecanism comun, fără ca faptele ori amenzile să fie obligatoriu identice.

Meciurile și sancțiunile Rapidului

Rapid – CFR: rolele de hârtie au întârziat startul cu șase minute

La partida din 2 august, încheiată 3–1, spectacolul din peluză a ajuns pe gazon. Suporterii au aruncat role de hârtie, iar organizatorii au avut nevoie de șase minute pentru curățarea terenului. Startul era programat la 21:30. Momentul fusese anunțat și aprobat de Jandarmerie. Pe 12 august, Rapid a primit 4.000 de lei prin articolele 11.4 și 13.1 ROAF, cu art. 83.18 RD, încadrare privind programarea și începerea jocului.

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Așadar, clubul Rapid este amendat pentru întârzierea orei de start, după un moment aprobat de Jandarmerie. Este oare rezonabil să ne întrebăm care este cuantumul amenzilor aplicate deținătorilor de drepturi TV pentru întârzierea partidei Rapid – Corvinul? Inutil de precizat că respectivul moment nici măcar nu a fost aprobat de Jandarmerie.

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Rapid – Dinamo: înjurături, rasism și aruncarea materialelor interzise

După derby-ul din 15 august, Rapid a primit o sanctiune de 5.000 de lei pentru manifestările spectatorilor, prin art. 83.2.c, și 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise, prin art. 83.2.d. A rămas de executat amenda de 10.000 de lei. Au fost scandări rasiste din sectorul dinamovist, iar rapidiștii au răspuns cu injurii.

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Dinamo a primit la rândul său 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise și 5.000 de lei direct prin art. 54.2, cu o obligație finală de 10.000 de lei.

Petrolul – Rapid: amendă pentru manifestările galeriei, într-o seară marcată de incidente

Pentru deplasarea din 21 august, Rapid a fost amendat cu 7.500 de lei prin aplicarea art. 83.2.c.

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Petrolul a primit 7.500 de lei prin art. 54.2, 10.000 de lei pentru alte încălcări ale obligațiilor de organizare și 7.500 de lei pentru materialele interzise. Comisia a stabilit achitarea a 10.000 de lei.

Rapid – Craiova: ambele cluburi sancționate direct prin articolul privind discriminarea

După remiza din 31 august, Rapid și Universitatea Craiova au primit, fiecare, 5.000 de lei prin art. 54.2. Așadar, Rapid este sancționat laolaltă cu Craiova pentru rasism/discriminare. Am fost la meci; ceea ce pot spune este că oltenii “au avut și vor avea mereu” la nivel de galerie. Nu exclud să fi existat manifestări izolate ale rapidiștilor, dar ele nu s-au manifestat în nici un caz la nivel de peluză sau tribună.

Rapid – Corvinul: rasism din sectorul oaspeților, înjurături în replică

După partida din 17 octombrie, Rapid a primit 11.250 de lei pentru manifestările spectatorilor și 5.000 de lei pentru introducerea/aprinderea materialelor interzise. Suma de executat: 11.250 de lei. Corvinul a primit 7.500 de lei prin art. 83.2.c, deși, alături de frații din Peluza Sud Steaua au avut un cuvânt de spus pe teme etnice. Dar nu s-a “activat” articolul 54, ci cel cu “de toate”.

FCSB – Rapid: cea mai mare amendă a giuleștenilor. De până acum, desigur

Decizia din 4 noiembrie a stabilit pentru Rapid 7.500 de lei pentru materialele interzise și 16.875 de lei pentru manifestările spectatorilor (art. 83.2.c). Clubul va achita 16.875 de lei. La derby-ul din 24 octombrie, în calitate de martor ocular și auditiv, pot relata că s-a comis rasism la nivel de stadion (pe de o parte) și s-a înjurat la nivel de galerie (pe de cealaltă). FCSB a primit 10.000 de lei pentru aruncarea materialelor interzise și 5.000 de lei prin art. 54.2. În acest dosar s-a aplicat cumulul aritmetic: 15.000 de lei.

Strict aritmetic, conform regulamentului și comisiei, rapidiștii au fost de 3 ori mai problematici în exprimare decât spectatorii FCSB, deși aceștia din urmă sunt sancționați pentru rasism (art. 54.2). Poate totuși e ceva în neregulă cu regulamentele? Sau cu aplicarea lor?

Câte noi abateri ar duce Rapidul la meciuri fără spectatori

Art. 43.9 prevede majorări de 50% pentru aceeași abatere, până la atingerea plafonului de suma. Art. 54.2 (cel care trateaza rasismul, xenofobia, discriminarea) leagă un joc fără public de plafonul de 70.000 de lei; regula generală plasează sancțiunea suplimentară după plafon. Pentru art. 83.2.b și d (introducerea, aprinderea si/sau aruncarea obiectelor interzise), plafonul este 60.000 de lei, urmat de măsura fără public la repetare.

Rapid a “bifat” deja primii 4 pași pentru manifestările publicului: 5.000 → 7.500 → 11.250 → 16.875 de lei.

Situația actuala Următoarele amenzi calculate Abateri până la suspendare Manifestări public, 16.875 lei 25.312,50 → 37.968,75 → aproximativ 56.953,13 → 70.000 4 noi abateri până la plafon Introducere/aprindere materiale, 7.500 lei 11.250 → 16.875 → 25.312,50 → 37.968,75 → aproximativ 56.953,13 → 60.000 6 până la plafon; a 7-a aduce măsura suplimentară Aruncare materiale, 10.000 lei 15.000 → 22.500 → 33.750 → 50.625 → 60.000 5 până la plafon; a 6-a aduce măsura suplimentară

Rasism și xenofobie vs injurii. Dinamo vs Rapid

În afara Rapidului, putem identifica alte câteva cazuri cu invocarea explicită a art. 54.2.

Clubul Meciul Data deciziei Amenda prin art. 54.2 Petrolul Universitatea Craiova–Petrolul 12 august 5.000 lei Petrolul Petrolul–Rapid 2 septembrie 7.500 lei Dinamo Dinamo–Voluntari 19 august 5.000 lei Dinamo Rapid–Dinamo 2 septembrie 5.000 lei Dinamo Csikszereda–Dinamo 16 septembrie 7.500 lei Dinamo Sepsi–Dinamo 21 octombrie 11.250 lei Universitatea Craiova Rapid–Universitatea Craiova 9 septembrie 5.000 lei CFR Cluj CFR–Universitatea Cluj 21 octombrie 5.000 lei FCSB FCSB–Rapid 4 noiembrie 5.000 lei

Sunt cinci alte cluburi și nouă încadrări explicite la art. 54.2, care acoperă și discriminarea ori denigrarea. Corvinul reprezintă un alt tip de caz: pentru scandări rasiste la meciul cu Rapid clubul a fost amendat cu 7.500 de lei, însă prin art. 83.2.c, nu prin citarea directă a art. 54.2. De aceea în statistica de mai sus nu apare și acest meci.

, prin comparație cu Rapid. Teoretic, un club poate ajunge să dispute meciuri fără spectatori după 8 abateri (pe tema rasism/xenofobie), conform plafonului de 70.000 lei de la art. 54.2. Dinamo joacă de 4 ori (tur-retur) cu Sepsi și Csikszereda în sezonul regulat și de 4 ori cu Rapid (sezon regulat + playoff, tur-retur). Exact 8 prilejuri de art. 54.2.

Pe de altă parte, dacă injuriile publicului sunt sancționate în baza art. 83.2 lit. c, acesta trimite la art. 54 și prevede același mecanism gradual pentru manifestări jignitoare sau obscene. Pe această ramură, Rapid se află deja cu un pas înaintea celor de la Dinamo pe drumul care duce la organizare de jocuri fără spectatori.

Așadar, sancționând la fel rasismul/xenofobia și injuriile, ajungem la situații ca cea de mai sus. Ce ne dorim de fapt să combatem prin acest regulament? Și, mai mult decât atât, chiar punem semnul egal intre rasism, xenofobie și injurii? Ne propunem să jucăm meciuri fără spectatori, cu stadioane goale, în condițiile în care veniturile cluburile sunt oricum afectate de condițiile economice? Sau, activând protocoalele UEFA, să oferim un semnal de toleranță 0 pentru anumite manifestări, împiedicând perpetuarea lor? Scopul nu este acela de a colecta amenzi și nici acela de a juca fotbal în fața unor tribune goale, nu-i așa?