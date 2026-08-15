Rapid sau Dinamo? Giovanni Becali a vorbit despre favoriți înainte de derby-ul din Giulești

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Rapid și Dinamo se înfruntă în primul mare derby al sezonului 2026-2027. Înaintea confruntării din Giulești, care deja a luat foc după declarațiile celor două conduceri, Giovanni Becali a pus lupa pe meciul de sâmbătă seara.

Giovanni Becali a dat verdictul înainte de Rapid – Dinamo

Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 5-a din SuperLiga. Partida din Giulești este programată sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. Duelul a început încă de la începutul săptămânii, prin

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Giovanni e dezamăgit că un astfel de meci nu se joacă pe un stadion mai mare. Arena de sub Podul Grant are o capacitate de numai 14.047 locuri. „Eu cred că Rapid merita un stadion de 20-25 mii de locuri, exact cum o să facă Dinamo. Dacă se va face. Pentru că văd că… Și la Constanța la fel, la Pitești la fel, la Timișoara la fel. Zic că vor face și… Bine că am făcut acel Campionat European că avem și noi niște stadioane.

Bine că am făcut la Târgoviște două stadioane… Frumoase amândouă. Și ăla renovat și cel nou. Sunt 7-8 mii, dar frumoase amândouă. Joacă echipele U17, U18, U19 pe terenurile alea. Bine că le avem. Bă, dar din toți magnații ăștia ai noștri, nu poate unul să facă un stadion al lui?”, s-a întrebat Ioan Becali.

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Dinamo, fără victorie de 12 ani în Giulești

Pe 26 aprilie 2026, Dinamo a spart gheața A fost prima victorie cu rivala bucureșteană după 11 ani de secetă. Totuși, în Giulești, Dinamo nu a mai câștigat din 27 septembrie 2014. Atunci, roș-albii s-au impus cu 3-0 prin golurile lui Cordoș (38), Alexe (83) și Bărboianu (90+3-penalty).

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„(n.r. – Rapid sau Dinamo?) E un 51-49, dar Dinamo și-a făcut o echipă care iar se bate la play-off fără probleme. Ți-am zis că Andrei Nicolescu e un conducător bun. Nu e arogant, e modest. Calculează bine totul. Are scouteri care analizează foarte bine jucătorii. Îmi doresc în primul rând să fie un spectacol, să se bucure lumea de Rapid – Dinamo”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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