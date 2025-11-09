„Rapid se bate la titlu! Are cel mai norocos an din istorie!” Marius Șumudică a numit cei 3 factori majori care fac echipa lui Costel Gâlcă favorită în SuperLiga 

ADVERTISEMENT

După ce Botoșani a pierdut cu Farul Constanța, iar Rapid s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, SuperLiga României are un nou lider. Giuleștenii au urcat pe prima poziție, iar Marius Șumudică a dezvăluit care sunt cele mai importante trei lucruri ce au adus-o pe Rapid în acest punct.

Marius Șumudică, laude la scenă deschisă pentru Costel Gâlcă. Ce a spus despre parcursul Rapidului

Rapid a avut un sezon foarte bun până în acest moment, iar la finalul etapei a 16-a va fi cu siguranță pe prima poziție. Deși nu are cel mai plăcut joc, echipa antrenată de Costel Gâlcă continuă să câștige puncte în fiecare meci, iar Marius Șumudică apreciază acest lucru. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor al Rapidului l-a lăudat pe tehnicianul giuleștenilor, însă este conștient de doza uriașă de noroc pe care a avut-o echipa sa:

„Rapidul merită să aibă jucători la echipa națională. Este rodul muncii a tot ceea ce se întâmplă acolo. Îi felicit în continuare pentru parcurs. Sunt omul care spune lucrurilor pe nume și în momentul de față, chiar dacă nu încântă, Rapid are un joc pragmatic, un joc bine pus la punct, care pleacă cu inițiere de jos. Chiar dacă au avut ceva probleme cu pressingul celor de la Pitești, Rapidul este o echipă eficientă.

Își merită locul în clasament, felicitări lui Gâlcă și tutror celor de acolo. Rapid are cel mai norocos an, nu știu dacă din istorie, dar norocul ține cu cei puternici. Dacă stăm să analizăm, ieri, în minutul 81, lovitura lui Matos lovește bara și cade în fața porții. La 2-0 dă Ngezana bară și revin la 2-2. La Craiova scoate Aioani acea minge și oltenii au niște ocazii teribile. Și-a întors zeița fața către Rapid. Merită! Și norocul face parte din viața unei echipe. Ei sunt meritat pe primul loc. Au șanse reale în a se bate la un trofeu.

Dacă Ngezana face 3-0 cu FCSB, meciul e terminat. Dacă Ngezana nu vrea să facă floricele pe lângă careu și i-o fură Borza, la fel, nu se întâmplă nimic. Sunt momente de joc, iar Rapidul gestionează foarte bine absolut orice moment. Este echipa momentelor, fiindcă sunt mai multe. Cu Dinamo, mi-am adus aminte de mingea pe care o scoate Koljic, după care dă Siviss în bară. Mi-aș dori ca ghinioanele din anii trecuți, nu doar de când am fost eu, să se transforme în noroc pentru ei”, a fost analiza făcută de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Care sunt cele trei motive pentru care Rapid se află pe prima poziție

Marius Șumudică a analizat parcursul echipei și a numit cele trei motive pentru care giuleștenii se află în acest moment pe prima poziție, la trei puncte de locul secund: „Valoarea lotului și simbioza dintre antrenor și grup. Al doilea motiv este publicul, care s-a întors alături de echipă și este al 12-lea jucător. Întoarcerea lui Bocciu este foarte importantă. Iar al treilea motiv este norocul. Este cea mai norocoasă echipă până acum.

Noroc nu poți să ai dacă nu ajungi în fața porții, de-aia l-am pus și pe locul al treilea. Nu pot să spun că golurile date sunt lucrate, dar au entuziasm. Au dorință și asta se vede. La Rapid trebuie doar liniște, iar din ce văd frâiele sunt ținute bine. Dacă acolo nu va izbucni ceva din interior, au șanse și la titlu”, a analizat Marius Șumudică.

Cu cine se bate Rapid la titlu. Marius Șumudică a dat verdictul și nu o exclude pe FCSB

Deși în acest moment nu se mai află la o distanță atât de mare de locurile de play-off. Cu o victorie contra lui Hermannstadt, FCSB se apropie și speră să poată prinde un loc de play-off până la finalul sezonului regulat. În acest caz, Marius Șumudică crede că „roș-albaștrii” pot fi o contracandidată clară:

„Depinde ce face FCSB-ul, dacă va intra în play-off la mai puțin de șase puncte înjumătățite, va fi o candidată puternică. Universitatea Craiova joacă foarte bine, își creează și foarte multe situații de gol. U Craiova, Dinamo și FCSB, dacă intră în play-off, ele cred că sunt contracandidatele la titlu. Pe FCSB i-am văzut și la Basel în 10 oameni. Au valoare. Au cea mai mare experiență internațională. Din ceea ce văd, vor ieși din competițiile europene și își vor canaliza puterile pe campionatul intern. Acum sunt aproape de play-off. Lor le era frică că nu prind, dar dacă bat astăzi iau o opțiune clară. Și oricum mai sunt 14 etape”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu se simte absența lui Borza la Rapid. Marius Șumudică a oferit toate explicațiile

iar din acel moment a fost indisponibil pentru Rapid. Cel ce este considerat cel mai bun jucător eligibil de regula U21 din SuperLiga României este un fotbalist crucial pentru Rapid, însă, cu toate acestea, absența lui nu se simte atât de puternic, iar Marius Șumudică a explicat care este motivul:

„Pentru că acolo au o variantă foarte bună: Braun. E foarte greu să fie depășit unu la unu, ați văzut în duelul cu Mora. A încercat să treacă de el și nu a putut. Din punct de vedere defensiv, Braun închide foarte bine. Din punct de vedere ofensiv îl au pe Petrila și pe restul, nu mai e nevoie de urcările lui Borza. Este o pierdere din punctul meu de vedere, pe ceea ce înseamnă atacul pozițional”, a mai spus Marius Șumudică.