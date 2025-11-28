Rapid se implică în lupta împotriva violenței asupra femeilor! Mesajul transmis la meciul cu Csikszereda

ADVERTISEMENT

Liderul Superligii, Rapid, o întâlnește pe Csikszereda în primul duel din etapa 18 a campionatului. Înainte de startul partidei, giuleștenii au afișat un banner împotriva violenței asupra femeilor. Acțiunea face parte dintr-o campanie a Ligii Profesioniste de Fotbal, „Respect pe teren, respect acasă”.

Rapid se implică în lupta împotriva violenței asupra femeilor

Înainte de starul partidei Rapid – Csikszereda, jucătorii au apărut pe gazon cu un banner pe care apărea mesajul „Stop violenței împotriva femeilor!”. Acesta ar urma să fie afișat înainte de toate partidele din etapa 18, ca parte a unei campanii realizate de Liga Profesionistă de Fotbal în colaborare cu Centrul FILIA, organizație care luptă împotriva discriminării şi inegalităţii de gen.

Mesajul LPF înainte de etapa 18

LPF a oferit mai multe detalii despre campania lansată recent. „Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA și-au unit forțele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranță zero față de violența împotriva femeilor! Prin campania ‘Respect pe teren. Respect acasă.’ Liga Profesionistă de Fotbal se alătură celorlalte inițiative globale din lumea fotbalului care marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și cele 16 zile de activism pentru siguranța femeilor și fetelor.

Prin această inițiativă comună, Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA transmit un apel către toți suporterii, sportivii și comunitățile din jurul fotbalului: să devină parte din schimbare, să nu rămână indiferenți și să intervină atunci când văd semne de abuz. Fiecare gest contează: de la un cuvânt de sprijin până la un apel care poate salva vieți. Astfel, jucătorii de la cluburile de fotbal din Superliga s-au solidarizat cu această cauză și au transmis împreună un mesaj împotriva violenței asupra femeilor. Pe teren va fi afișat un banner cu mesajul Stop violenței împotriva femeilor! în timpul tuturor meciurilor din Etapa 18 a acestui sezon, iar Centrul FILIA a pus la dispoziția suporterilor mai multe informații despre violența împotriva femeilor.

Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuim la o lume în care toată lumea trăiește în siguranță și să sancționăm violența la care suntem martori. Împreună, demonstrăm că fotbalul este mai mult decât un joc. Este o platformă de solidaritate, respect și responsabilitate. Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar: spunem STOP violenței împotriva femeilor. Respectul nu se oprește la fluierul de final. Dacă tu sau cineva drag este într-o situație de violență, sună la 0800 500 333, numărul unic destinat victimelor violenței domestice. Dacă viața ta sau a altcuiva este pusă în pericol, sună la 112!”, a transmis Liga Profesionistă de Fotbal pe .

Serie A, acțiune inedită împotriva violenței asupra femeilor

Și în campionatele importante din fotbalul mondial s-au desfășurat în această perioadă diverse acțiuni împotriva violenței asupra femeilor. În Serie A, spre exemplu, jucătorii, antrenorii și arbitrii au apărut la meciurile din etapa 12, disputată în weekend-ul trecut, cu o pată de vopsea roșie pe obraz. Inclusiv la , pe care echipa sa l-a pierdut cu 0-1.