Marian Mihail, directorul executiv de la Rapid, a dat ultimele detalii despre noua bază de pregătire a giuleștenilor la „Suflet de rapidist”. Formația de sub Podul Grant se va putea antrena în noul cantonament de la începutul sezonului viitor.

Rapid se mută din București! Unde va fi noua bază de pregătire a giulestenilor și cand va fi gata

Directorul executiv de la a dezvăluit la „Suflet de rapidist” că giuleștenii își mută baza de pregătire din București. Show-ul este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de joi a săptămânii.

Baza de pregătire a giuleștenilor se va aflat în județul Ilfov și va fi un „ . Marian Mihail a spus și de unde s-au inspirat șefii clubului din SuperLiga când s-au gândit să mute cantonamentul echipei în afara Bucureștiului.

„Probabil că reunirea pentru sezonul 2025-2026 va fi făcută la această nouă bază. Va fi în județul Ilfov, în toamnă se va alege una dintre cele două locații. Există și machete, va fi un Pro Rapid al zilelor noastre.

Părăsim orașul din două motive. În primul rând o facem pentru liniște și în al doilea rând pentru a putea avea spațiu. Este greu să găsești hectare întregi libere în București chiar și dacă ai bani. Nu am intrat personal în detalii, însă o parte din cerință a fost această idee de aerisire.

Nu o să facem satul rapidist din prima, probabil este un proiect pe 20, 30 de ani. Am văzut ce înseamnă Juventus, Fiorentina. Am fost cu colegii mei la Madrid, am văzut noul Bernabeu și am văzut și ce înseamnă teritoriul Atletico”, a spus Marian Mihail.

Giuleștenii au luat exemplu de la Atletico Madrid: „Au tot ce le trebuie”

„La Atletico au intrat pe o parcelă în care au ras totul, este liber la marginea orașului, au două stații de metrou și tot ce le trebuie. Cu baza de antrenament putem să facem așa ceva, cu stadionul este o discuție în care nu putem să intrăm acum.

Este proprietatea statului, dat în administrarea clubului sportiv, adică nu avem nici măcar o exclusivitate permanentă. Este o colaborare cu mult peste ce însemna colaborarea dintre un mediu privat din sport și unul guvernamental în urmă cu 20 de ani.

Mai facem o investiție, echipa media este o echipă care a beneficiat de o serie de investiții atât la nivel tehnologic, cât și la nivelul resurselor umane. O să lansăm un proiect nou, unic. Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar sper că va fi un proiect care va aduce echipa mai aproape de suporteri”, a mai spus Mihail.

