Rapid – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Rapid – Sepsi este ultimul meci din etapa 1 de SuperLiga. Fluierul de start din Giulești se dă luni, 20 iulie, la ora 21:30. Daniel Pancu este gata de debut pe banca gazdelor și va încerca să întrerupă seria de invincibilitatea a lui Sepsi în fața Rapidului. De opt meciuri directe, giuleștenii nu reușesc să se impună.

Rapid – Sepsi în etapa 1 de SuperLiga

La fel ca toate meciurile din actualul sezon de SuperLiga, duelul Rapid – Sepsi este susținut de datele Opta integrate în site-ul . Descoperă statistici complexe și informații relevante despre partida din Giulești.

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Superliga Rapid 2026-07-20T18:30:00Z Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: A. Cojocaru Arbitru asistent 1: D. Ilinca Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: R. Negară VAR: H. Mladinovici Asistent VAR: M. Artene

Clasamentul SuperLigii

Datele din clasament se actualizează automat după fiecare partidă, astfel încât cititorii să fie permanent la curent cu toate schimbările din SuperLiga.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 3 ▼ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 4 ▼ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 5 ▼ Petrolul 1 1 0 0 1-0 3 6 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 7 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 8 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 13 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 14 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 15 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Ai acces nu doar la desfășurarea în timp real a meciului, ci și la statistici complete despre prestația fiecărui fotbalist: goluri, șuturi, faulturi, cartonașe sau intervenții decisive ale portarilor.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu ai acces la transmisiunea TV? Nicio problemă. În zona de live text găsești toate momentele importante ale meciului, actualizate în timp real. Goluri, ocazii, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe și toate evenimentele care pot influența soarta partidei sunt prezentate minut cu minut.

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Echipe Rapid – Sepsi

Mai jos găsești formulele de start ale celor două echipe pentru duelul Rapid – Sepsi, din prima etapă a sezonului 2026-2027 din SuperLiga. Consultă așezarea tactică și componența primului 11 ales de cei doi antrenori.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Rapid – Sepsi LIVE în SuperLiga, etapa 1

Giuleștenii s-au calificat în ultimele patru sezoane în play-off, dar n-au reușit nicio calificare în cupele europene. Anul trecut au fost mai aproape ca niciodată. Au intrat în play-off de pe locul 2, iar după primul meci urcau în fotoliul de lider. Însă, n-au mai reușit nicio altă victorie în ultimele 9 partide, iar finalul de campionat i-a găsit pe locul 5.

De partea cealaltă, Covăsnenii s-au întărit cu câțiva jucători interesanți, precum Vătăjelu, Lazar, Doru Andrei sau Bamgboye. Rămâne de văzut cât de repede va reuși Ovidiu Burcă să-i integreze în echipă. Sepsi vine pe Giulești conștientă că nu a pierdut niciunul dintre ultimele opt meciuri jucate contra Rapidului. Ultimele patru vizite pe Giulești au însemnat trei remize și o victorie.

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La ce oră se joacă Rapid – Sepsi și cine transmite la TV

Meciul Rapid – Sepsi se joacă luni, 20 iulie, de la ora 21:30, și se vede la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida va fi și live stream pe Digi Online și PrimaPlay, dar și live text pe , împreună cu statistici Opta.

Cote pariuri Rapid – Sepsi

Cu pretenții la titlu, pe teren propriu și în fața unei nou promovate, Rapid pornește ca favorită în prima etapă de SuperLiga contra lui Sepsi. Victoria giuleștenilor e cotată la 1,85, în timp ce oaspeții au 4,35. Rezultatul de egalitate la acest meci vine cu o cotă de 3,65. Ultimul meci din Giulești dintre cele două s-a terminat 2-2, însă înainte acestuia au fost 3 jocuri în care s-a marcat un singur gol. Pentru meciul de luni, cota pentru „sub 1,5 goluri” e 3,50.

Urmărește în timp real Rapid – Sepsi, live text pe FANATIK

Nu rata nimic din Rapid – Sepsi pe . Urmărește în timp real echipele de start, marcatorii, modificările din teren, avertismentele și toate fazele importante ale meciului. La final, găsești primele reacții și concluziile celor implicați.