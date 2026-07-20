Rapid – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Rapid – Sepsi este ultimul meci din etapa 1 de SuperLiga. Fluierul de start din Giulești se dă luni, 20 iulie, la ora 21:30. Daniel Pancu este gata de debut pe banca gazdelor și va încerca să întrerupă seria de invincibilitatea a lui Sepsi în fața Rapidului. De opt meciuri directe, giuleștenii nu reușesc să se impună.
La fel ca toate meciurile din actualul sezon de SuperLiga, duelul Rapid – Sepsi este susținut de datele Opta integrate în site-ul FANATIK. Descoperă statistici complexe și informații relevante despre partida din Giulești.
Datele din clasament se actualizează automat după fiecare partidă, astfel încât cititorii FANATIK să fie permanent la curent cu toate schimbările din SuperLiga.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▼
|Univ. Craiova
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2▼
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3▼
|Oțelul
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4▼
|U Cluj
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5▼
|Petrolul
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6▼
|FC Botoşani
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7▼
|FC Voluntari
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|8▼
|Corvinul
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9▼
|Csikszereda
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10▼
|Rapid
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11▼
|Sepsi OSK
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12▼
|CFR Cluj
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13▼
|Farul
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14▼
|Dinamo
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15▼
|FC Argeș
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16▼
|UTA
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
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Mai jos găsești formulele de start ale celor două echipe pentru duelul Rapid – Sepsi, din prima etapă a sezonului 2026-2027 din SuperLiga. Consultă așezarea tactică și componența primului 11 ales de cei doi antrenori.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Daniel Pancu este alegerea conducerii Rapidului pentru „rupe blestemul”. Giuleștenii s-au calificat în ultimele patru sezoane în play-off, dar n-au reușit nicio calificare în cupele europene. Anul trecut au fost mai aproape ca niciodată. Au intrat în play-off de pe locul 2, iar după primul meci urcau în fotoliul de lider. Însă, n-au mai reușit nicio altă victorie în ultimele 9 partide, iar finalul de campionat i-a găsit pe locul 5.
De partea cealaltă, Sepsi revine în prima divizie după un an în Liga 2. Covăsnenii s-au întărit cu câțiva jucători interesanți, precum Vătăjelu, Lazar, Doru Andrei sau Bamgboye. Rămâne de văzut cât de repede va reuși Ovidiu Burcă să-i integreze în echipă. Sepsi vine pe Giulești conștientă că nu a pierdut niciunul dintre ultimele opt meciuri jucate contra Rapidului. Ultimele patru vizite pe Giulești au însemnat trei remize și o victorie.
Meciul Rapid – Sepsi se joacă luni, 20 iulie, de la ora 21:30, și se vede la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida va fi și live stream pe Digi Online și PrimaPlay, dar și live text pe FANATIK, împreună cu statistici Opta.
Cu pretenții la titlu, pe teren propriu și în fața unei nou promovate, Rapid pornește ca favorită în prima etapă de SuperLiga contra lui Sepsi. Victoria giuleștenilor e cotată la 1,85, în timp ce oaspeții au 4,35. Rezultatul de egalitate la acest meci vine cu o cotă de 3,65. Ultimul meci din Giulești dintre cele două s-a terminat 2-2, însă înainte acestuia au fost 3 jocuri în care s-a marcat un singur gol. Pentru meciul de luni, cota pentru „sub 1,5 goluri” e 3,50.
Nu rata nimic din Rapid – Sepsi pe FANATIK. Urmărește în timp real echipele de start, marcatorii, modificările din teren, avertismentele și toate fazele importante ale meciului. La final, găsești primele reacții și concluziile celor implicați.