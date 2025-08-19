Sport

Rapid și-a cedat fundașul în SuperLiga! Giuleștenii au luat foc: „O mare prostie"

Rapid a cedat unul dintre fundași la o adversară din SuperLiga. Fanii alb-vișiniilorr au contestat dur decizia clubului de sub Podul Grant
Cristian Măciucă
19.08.2025 | 18:40
Rapid și-a decât fundașul în SuperLiga! Giuleștenii au luat foc: „O mare prostie”. FOTO: sportpictures.eu

Rapid s-a despărțit oficial de fundașul central Paul Iacob (29 de ani). Stoperul alb-vișiniilor a fost cedat definitiv la Oțelul Galați. Fanii echipei lui Costel Gâlcă nu sunt de acord cu această decizie.

Fanii celor de la Rapid, dezamăgiți că Paul Iacob a fost cedat la Oțelul

Paul Iacob s-a despărțit de Rapid după trei ani de zile în care a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu. Stoperul a fost transferat definitiv de Oțelul Galați, după ce, în sezonul trecut, a fost împrumutat la o altă echipă din Moldova, FC Botoșani.

„FC Rapid și SC Oțelul Galați au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Paul Iacob. În vârstă de 29 de ani, Paul a sosit în Giulești în vara anului 2022 și a evoluat în 63 de partide pentru Rapid, marcând de șase goluri și oferind trei pase decisive.

‘Le doresc foștilor mei colegi să reușească ceea ce eu nu am reușit, să câștige un trofeu pentru Rapid. Vă mulțumesc tuturor pentru toate clipele de neuitat în tricoul vișiniu!’

Nu mai puțin de patru goluri din cele șase au fost reușite împotriva celor de la FCSB, ultimul dintre ele fiind marcat în derby-ul câștigat cu 4-0 (9 martie 2024), atunci când Iacob a deschis scorul.

FC Rapid îi mulțumește lui Paul pentru dăruirea arătată pe teren și toate momentele memorabile și îi urează mult succes în noua provocare a carierei sale!”, a transmis Rapid, prin intermediul site-ului oficial. 

„Meritai mai mult respect”

În perioada petrecută la Rapid, Paul Iacob a jucat în 63 de partide, reușind să marcheze 6 goluri și să dea 3 pase decisive. Patru dintre reușitele fundașului central au venit împotriva rivalei FCSB. Din acest motiv, fanii nu l-au uitat pe Iacob și sunt supărați că a fost lăsat să plece.

„Paul, meritai mai mult din partea administrației financiare și sportive a clubului. Devotamentul tău nu a trecut neobservat. Ești mai rapidist decât majoritatea oamenilor din jurul clubului. Multă baftă!”, a scris pe Facebook un fan al Rapidului.

„O mare prostie… Tragi de Manea să rămână, iar pe el l-ați aruncat pe ușa din dos”, a scris, supărat, un alt susținător al Giuleștenilor.

