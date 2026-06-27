Rapid și-a demolat adversara la primul meci cu Pancu pe bancă! Noua achiziție a debutat cu gol

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Sezonul ce bate la ușă vine cu foarte multe schimbări la Rapid. Giuleștenii au un nou tehnician, în persoana lui . Totodată, la echipă au venit mai mulți fotbaliști în această vară, iar unul dintre ei a reușit să înscrie în prima partidă de pregătire.

Rapid și-a demolat adversara la primul meci cu Pancu pe bancă

Lotul Rapidului s-a reunit în data de 15 iunie, Daniel Pancu având la dispoziție două săptămâni pentru a își cunoaște noii elevi. Ulterior, giuleștenii vor efectua cantonamentul de vară în Austria, la Bad Leonfelden. Pregătirea se va desfășura în intervalul 29 iunie – 10 iulie, ca mai apoi jucătorii să revină în țară pentru noul sezon din SuperLiga.

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Cu doar două zile înainte de zborul către Austria, Rapid a efectuat un prim duel amical, contra CS Afumați. Aflat la primul meci pe banca tehnică, Daniel Pancu s-a arătat a fi extrem de inspirat, jucătorii săi reușind să se impună cu scorul de 9-2 în fața unei formații foarte bune din eșalonul secund.

„Rapid a disputat astăzi, la baza Rapid-Mobexpert din Ștefănești, un joc-școală împotriva CS Afumați, formație din Liga a II-a, și s-a impus cu scorul de 9-2. Pentru Rapid au marcat: Hazrollaj, El Sawy, Kamara, Grameni, Moruțan, Jambor”, s-a arătat în comunicatul clubului.

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Kamara, debut cu gol la Rapid

Interesant este că printre marcatori s-a regăsit și Mohammed Kamara. Transferat în această vară, atacantul din Liberia pare să se bucure de mutarea la noua echipă, cele două goluri marcate în partida amicală contra CS Afumați vorbind de la sine. Deși a evoluat în meciul de pregătire, fotbalistul se va opera,

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Daniel Pancu are o relație foarte bună cu Mohammed Kamara, jucătorul reușind să-l impresioneze în perioada petrecută împreună la CFR Cluj. Până să se accidenteze, internaționalul din Liberia s-a dovedit a fi un fotbalist interesant pentru SuperLiga, astfel că ar putea aduce un plus ofensivei din Giulești dacă va fi apt 100%.

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