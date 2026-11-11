Rapid și-a inaugurat baza în care Dan Șucu a investit 6,5 milioane de euro. Pancu, glume cu Stoichiță: „Nea Mihai, știi imnul?”

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Noua bază de pregătire a Rapidului de la Ştefăneşti și-a deschis oficial porțile miercuri, 11 noiembrie, de la ora 09:00. Dan Şucu a făcut o investiţie de 6.500.000 de euro în complexul sportiv unde oferă cele mai bune condiţii posibile jucătorilor formației din Giulești. La eveniment au participat mai multe nume importante, iar FANATIK a fost prezent și vă oferă cele mai tari informații în rândurile ce urmează.

Gino Iorgulescu, impresionat de noua bază a Rapidului

Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat după ce a văzut noua bază a Rapidului. Oficialul LPF a fost impresionat de ceea ce a găsit la fața locului și și-a exprimat aprecierea față de noua realizare a lui Dan Șucu. „Bază de nivel european, sperăm să ia și alții exemplu. Am adus și noi o plachetă de felicitare, care sa rămână peste ani!”. Gino Iorgulescu a anunțat în vara acestui an că de președinte al LPF.

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Rapid și-a inaugurat noua bază de la Ștefănești. Ce a declarat Dan Șucu

Evenimentul din dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie, a reunit la Ștefănești mai multe personalități de seamă din fotbalul românesc. Gino Iorgulescu și Justin Ștefan au venit din partea LFP. Din partea FRF au fost prezenți Vlad Munteanu, Mihai Stoichiță si Gabriel Bodescu. Nu a lipsit nici Robert Niță, . Dan Șucu le-a făcut personal turul complexului și le-a explicat ce se întâmplă în fiecare sală. Ulterior, și-a făcut apariția și antrenorul principal al Giuleștenilor, Daniel Pancu. Tehnicianul a venit relaxat, pus pe glume, întrebându-l chiar pe Mihai Stoichiță dacă știe imnul Rapidului, care rula în tot acest timp pe fundal. „Îl știu, dar n-am voie să-l cânt!”, i-a replicat directorul tehnic al FRF.

Ulterior, Dan Șucu a luat cuvântul și a vorbit către toți. „Avem 2 terenuri plasate după un studiu de însorire, echipa nu se va antrena niciodată cu soarele în ochi. Avem un teren doar pentru încălzire. Suprafața mereu perfectă. Energia electrică pentru o zi costă 2.000 de euro. Nu este un produs frumos, e calitativ! , a venit cu toate rețetele de acolo. Merge și în deplasări cu echipa. Una dintre cele 3 baze sportive de când am venit. Echipa mergea dintr-un loc în altul să se antreneze. Am investit 5,5 milioane de euro la Coresi, apoi baza de la Constructorul, 3,5ha. Nu există echipă în România respectată ca Rapid. Te aștepți la rezultate pe măsură. Am făcut totul ca pentru copiii mei”, a spus Dan Șucu la eveniment. Patronul echipei de sub Podul Grant a mai spus și că baza e pe amplasamentul fostei grădini a bunicului sau. Ulterior, Dan Șucu a pus o plachetă în noua vitrină de trofee, exclamând: „Avem vitrina, acum trebuie s-o și umplem!”.

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Noua bază a Rapidului de la Ștefănești. Proiect impresionat finalizat de Dan Șucu

încă din primăvară, iar acum este gata să ofere cele mai bune condiții sportivilor. Baza se întinde pe o suprafaţă de 3,5 hectare, fiind al treilea complex sportiv construit de la venirea lui Şucu, în 2022. Omul de afaceri a mai construit baza „Constructorul”, destinată juniorilor, şi a modernizat baza „Coresi”. Construcţia a început oficial pe data de 1 martie 2025, iar primele antrenamente efectuate aici de echipă s-au petrecut chiar în august 2025.

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Facilităţile sunt de top. Baza include birouri şi vestiare pentru staff, antrenori şi arbitri, dar şi spaţii tehnice. Există inclusiv un studio pentru producţii foto-video. Pe faţada clădirii va fi montat un ecran led de 40 de metri pătraţi, care poate fi folosit şi la antrenamente de Daniel Pancu. Aici se mai regăsesc și o sală de forţă şi recuperare, care a fost gata în luna septembrie, un hotel, încă nefinalizat, dar şi piscină, saună şi un restaurant. Cele patru terenuri beneficiază de instalaţii de nocturnă, dar şi sisteme de încălzire şi degivrare