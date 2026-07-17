Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv

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Rapid a rămas cu un portar mai puțin chiar înainte de startul noului sezon de SuperLiga. Unul dintre goalkeeperii giuleștenilor s-a despărțit cu scandal de echipa lui Daniel Pancu din cauza unei grave erori de management. Acest lucru a stârnit furia acționarului majoritar, Dan Șucu (63 de ani).

Dan Șucu, nervos după ce Rapid și-a pierdut portarul

FANATIK a aflat că Dejan Iliev (31 de ani) a plecat liber de contract de la Rapid, deși înțelegerea sa cu formația de sub Podul Grant expira abia în vara lui 2027. Internaționalul nord-macedonean nu intra în planurile lui Daniel Pancu (48 de ani), astfel că s-a încercat o despărțire pe cale amiabilă. Iliev nu s-a opus și, din informațiile FANATIK, i-a notificat în urmă cu două săptămâni pe cei de la Rapid să îi plătească restanțele salariale.

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Giuleștenii nu s-au conformat și trebuie să îi dea acum și mai mulți bani lui Iliev. Goalkeeperul nord-macedonean a plecat oricum gratis, dar, dacă i-ar fi fost plătite cele 3 luni restante, socotelile dintre el și Rapid ar fi fost deja încheiate. Cum alb-vișinii nu au plătit restanțele, acum sunt obligați să achite nu mai puțin de 15 salarii pentru Dejan Iliev. Practic tot ce ar fi avut de încasat goalkeeperul dacă și-ar fi dus la bun sfârșit contractul cu Rapid, scadent la 30 iunie 2027.

FANATIK a aflat că eroare de management a rapidiștilor nu i-a picat bine deloc lui Dan Șucu. Gestionarea greșită a situației lui Dejan Iliev l-a scos din sărite pe acționarul majoritar al giuleștenilor, Din informațiile FANATIK, Șucu s-a dus inclusiv la baza de pregătire a Rapidului pentru a își certa angajații. La Rapid, Iliev avea un salariu lunar în valoare de 10.000 de euro, astfel că alb-vișiniii sunt obligați acum să îi plătească portarului nu mai puțin de 150.000 de euro.

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Dejan Iliev a jucat doar două meciuri la Rapid

Dejan Iliev evolua la Rapid din ianuarie 2026, atunci când mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În cele șase luni petrecute la Rapid, , în care a încasat 3 goluri. Cu el în poartă, Rapid nu a câștigat niciun meci: 1-1, cu Petrolul, acasă, și 1-3, cu Farul Constanța, în deplasare.

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