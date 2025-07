Rapid și-a prezentat echipamentele pentru noul sezon: „Să câștigăm campionatul în el”. Video

Rapid a organizat luni seară un eveniment în care au fost prezentate În mod devenit deja tradițional, și giuleștenii vor avea trei tricouri, de culori diferite bineînțeles, pentru următoarea stagiune competițională.

Rapid și-a prezentat echipamentele pentru sezonul viitor

Este vorba în primul rând, în mod evident, despre echipamentul obișnuit, cu tricou vișiniu și șort alb. De asemenea, kit-ul de deplasare este format din tricou alb și șort vișiniu.

Al treilea rând de echipament este de culoare neagră. Nu în ultimul rând, portarii echipei lui Costel Gâlcă se vor îmbrăca în portocaliu de la startul sezonului.

Franz Stolz, Drilon Hazrollaj, Alexandru Dobre și Denis Ciobotariu au fost folosiți ca manechine pentru acest eveniment. Cu aceeași ocazie, , a făcut câteva declarații.

Obiective mărețe anunțate de Victor Angelescu la acest eveniment

Printre altele, el a spus că își dorește ca în aceste echipamente echipa să reușească să câștige primul trofeu de la momentul falimentului, dacă se poate chiar titlul de campioană în Superliga.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la acest eveniment, la lansarea noului echipament pentru sezonul 2025-2026.

O să încep prin a le mulțumi celor care s-au ocupat din partea clubului nostru de tot acest eveniment. Au făcut eforturi ca să iasă, zic eu, destul de bine aceste tricouri.

Vreau să le mulțumesc tuturor din partea jurnaliștilor, media, care au venit și în principal am văzut atâtea legende. Mă bucur pe această cale să le văd din nou aici și să discutăm, să îi văd așa parte din istoria Rapidului.

„Sper să fie tricoul în care să câștigăm un campionat sau o cupă”

Ce să spun despre tricouri? Cred că am încercat să îmbinăm trecutul cu prezentul. E un tricou care duce așa, are o nostalgie, dar are și multe nuanțe de modern în el. Și sper eu, cel mai important, ca acest tricou să nu fie doar un obiect vestimentar și să rămână în istoria Rapidului.

Sper eu să fie tricoul în care să câștigăm și noi un campionat sau o cupă, să luăm un trofeu cu el. Și atunci, dacă vom face asta, nu va rămâne doar un obiect vestimentar pentru fanii Rapidului, pe care să și-l cumpere când vin la meci, va rămâne și în istoria noastră, că am câștigat în acest nou Rapid primul trofeu în acest tricou.

Vă mulțumesc tuturor că ați venit și ce să vă zic? Doamne ajută! Hai Rapidul! Și sperăm sezonul ăsta jucătorii să demonstreze că Rapidul trebuie să fie acolo unde îi este locul, să avem un sezon bun și să câștigăm măcar un trofeu”, a spus Victor Angelescu la acest eveniment, care a fost transmis în direct pe YouTube de Rapid TV.