Rapid și Craiova se revoltă împotriva FCSB! Apel către FRF și LPF: „Suspendați decizia! Le oferiți un avantaj direct”. Exclusiv

Rapid și Universitatea Craiova s-au aliat și au ieșit la atac. FCSB este inamicul comun, FRF și LPF fiind acuzate că o favorizează pe campioana României. , a provocat un adevărat război între rivalele din SuperLiga.

Rapid și U Craiova, alianță împotriva FCSB! Document oficial, în care FRF și LPF sunt acuzate că favorizează campioana

Săptămâna aceasta, Gigi Becali a criticat faptul că nu-l poate trece pe Malcom Edjouma pe lista pentru meciurile din campionat. Francezul nu a fost înregistrat de prima dată, apoi, conform regulamentelor, putea fi trecut pe listă doar dacă i se desfăcea contractul și semna unul nou.

„ . Păi, trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție cu el!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Zis și făcut. Președintele LPF s-a ținut de promisiune și, vineri, 8 august, în Comitetul de Urgență al FRF, s-a luat hotărârea ca regulamentul să fie modificat.

Până acum, ROAF prevedea următoarele: „Lista A va putea fi modificată până la terminarea perioadei de transfer de vară, prin completare/înlocuire, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Locurile din lista A, ce nu pot fi ocupate prin înscrierea unor jucători eligibili, vor rămâne libere, numărul de jucători din lot fiind redus în mod corespunzător. Locurile libere pot fi completate oricând cu jucători care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale”.

Acum, noul paragraf prevede că: „Lista A va putea fi modificată până la terminarea perioadei de transfer de vară, prin completare/înlocuire. Locurile din lista A, ce nu pot fi ocupate prin înscrierea unor jucători eligibili, vor rămâne libere, numărul de jucători din lot fiind redus în mod corespunzător. Locurile libere pot fi completate oricând cu jucători care îndeplinesc condițiile de eligibilitate”.

Decizia Comitetului de Urgență a FRF i-a înfuriat pe cei de la Rapid și Univeristatea Craiova. Rivalele la titlu ale FCSB-ului au făcut front comun împotriva roș-albaștrilor. FANATIK a intrat în posesia unui document oficial, semnat atât de giuleșteni, cât și de olteni, în care acuză Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal că favorizează clubul lui Gigi Becali.

„Această situație ridică probleme grave de imparțialitate și egalitate de tratament între participanții la competiție”

Rapid și Universitatea Craiova sunt indignate că restul cluburilor din SuperLiga nu au fost consultate înainte de luarea unei astfel de hotărâri și acuză cele două foruri care conduc fotbalul românesc de lipsă a transparenței decizionale:

„Propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal a fost formulată fără consultarea prealabilă a cluburilor și fără informarea acestora. Din relatările publice din presă rezultă că modificarea a fost determinată de o solicitare punctuală a unui singur club, exprimată public de reprezentantul acestuia, și transmisă LPF, care a inițiat demersul la FRF. Această situație ridică probleme grave de imparțialitate și egalitate de tratament între participanții la competiție”.

Atât giuleștenii, cât și oltenii nu sunt de acord ca regulamentul să fie schimbat în mijlocul competiției: „Modificarea ROAF, coroborată cu Art. 49 alin. 5 din Statutul FRF, care impune aplicarea imediată a hotărârilor Comitetului de Urgență, reprezintă o schimbare a regulilor în timpul desfășurării competiției. Aceasta afectează atât competiția sportivă propriu-zisă, cât și competiția economică între cluburi în perioada de transferuri, dat fiind că la începutul acesteia erau aplicabile alte reguli privind dreptul de joc al jucătorilor în Liga 1”.

Rapid și Universitatea Craiova nu consideră că exista o urgență reală pentru ca regulamentul să fie modificat și au venit cu argumente din Statutul Federației Române de Fotbal:

„Art. 49 alin. 2 din Statutul FRF limitează intervenția Comitetului de Urgență la probleme ‘privind activitatea curentă a FRF care necesită o rezolvare imediată’. Or, formularea anterioară a Art. 19 bis ROAF este în vigoare de mai mulți ani și nu poate fi calificată nici măcar ca o problemă, cu atât mai puțin ca una ce impune o rezolvare urgentă”.

Hotărârile Comitetului de Urgență produc efecte provizorii, până la aprobarea lor de către Comitetul Executiv. Dacă acesta ar respinge ulterior aprobarea, modificarea ar fi lipsită de efecte, generând instabilitate și afectând integritatea competiției” – Rapid și U Craiova

„Noua reglementare creează un avantaj direct pentru un club anume”

Gruparea de sub Podul Grant și cea din Bănie acuză FRF și LPF de faptul că o avantajează în mod direct pe FCSB, având în vedere că noua reglementare a apărut la scurt timp după declarațiile date de Gigi Becali în spațiul public.

„Noua reglementare creează un avantaj direct pentru un club anume, în detrimentul celorlalte participante, permițând înscrierea în lista A a unor jucători care, conform regulilor inițiale, nu erau eligibili. Acest fapt contravine principiilor de fair-play competițional și securitate juridică consacrate de regulamentele interne și de jurisprudența TAS”.

Rapid și U Craiova solicită suspendarea deciziei și amenință cu judecata

În consecință, cele două adversare ale FCSB-ului solicită „Suspendarea imediată a aplicării modificării Art. 19 bis ROAF adoptate prin Hotărârea Comitetului de Urgență din 8 august 2025, până la următoarea perioadă de transferuri” și „Reluarea procedurii de modificare a ROAF printr-o consultare transparentă a tuturor cluburilor membre, cu respectarea calendarului competițional și a principiilor de stabilitate a regulamentelor”.

În caz contrar, Rapid și Universitatea Craiova amenință că vor merge în instanță: „În absența adoptării acestei măsuri, ne rezervăm dreptul de a uza de toate căile și remediile legale disponibile la nivel intern și internațional”, se arată în adresa comună trimisă către LPF și FRF și semnată de Fotbal Club Rapid și de Universitatea Craiova.

Victor Angelescu: „Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție”

Pe lângă adresa trimisă de Rapid și de Universitatea Craiova către FRF și LPF în care cele două cluburi cer suspendarea deciziei, președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a dat un comunicat de presă pe această temă.

„Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Asta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play”.

„Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt”

„Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă. Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, a transmis Victor Angelescu.