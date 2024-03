Rapid și Dan Șucu s-au îmbogățit după derby-ul cu FCSB! Suma imensă care a intrat în contul clubului. Exclusiv

Rapid a doborât recordul de spectatori în acest sezon , unde au fost prezenți 43.283 de spectatori. Dan Șucu își freacă mâinile de bucurie după ce a decis să mute partida de pe stadionul Giulești.

Rapid a dat lovitura după derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională

FANATIK a aflat că Rapid a avut încasări de 2.000.000 de lei după primul meci disputat în acest sezon pe Arena Națională. La un simplu calcul asta înseamnă peste 400.000 de euro, o sumă mult mai mare comparativ cu rețeta financiară de pe stadionul Giulești, chiar și cu stadionul arhiplin.

Dacă de aici scădem cheltuielile legate de chirie și utilități, Dan Șucu va rămâne cu un profit de aproximativ 340.000 de euro. Cu această sumă, acționarul majoritar al Rapidului și-a acoperit practic cheltuielile cu unul dintre jucătorii transferați în această iarnă. Giuleștenii .

Din păcate, veștile bune pentru Rapid se opresc aici. FANATIK a aflat că Rapid va primi o etapă de suspendare pentru incidentele de la derby-ul cu FCSB, unde Peluza Nord și-a etalat un întreg arsenal format din artificii, torțe, fumigene și petarde. Ba chiar Dan Șucu va trebui să achite și o amendă.

Rapid, din nou pe Arena Națională? Galeria anunță triumfător: „Am fi cel puțin 20-30.000 la fiecare meci”

că „alb-vișiniii” ar putea să mai joace meciuri pe Arena Națională în play-off: „Noi ne dorim să mai jucăm pe Arena Națională. Sunt convins că ar fi la fiecare meci 20-30.000 de spectatori. Sigur vom mai juca. Măcar cu FCSB. Decizia este însă la club.

În cupele europene cu siguranță ne dorim să jucăm acolo. Să nu uităm ce au făcut suporterii Rapidului la meciul cu Legia Varșovia sau PSV Eindhoven. Stadionul Giulești e prea mic pentru astfel de meciuri”.

Suporterii „alb-vișinii” sunt gata să protesteze dacă terenul Rapidului va fi suspendat la meciul cu Farul și se vor strânge să susțină echipa din fața arenei din Giulești: „Am auzit că e posibil să ne suspende. Noi o să susținem oricum echipa. Vom fi în afara stadionului dacă se va decide să fim suspendați. Dar nu putem fi de acord cu o asemenea decizie. Nu s-a aruncat nicio torță în teren. Păi la Dinamo – UTA s-au bătut pe teren. Plătim noi pentru asta?

Nu e normal. Ne gândim și la o formă de protest dacă se va întâmpla asta. Noi am făcut spectacol. Am doborât recordul de spectatori și acum vor să distrugă tot ceea ce noi am construit în acești ani.

A văzut o țară întreagă și toată Europa ce spectacol pot face suporterii Rapidului. Și ei ne suspendă pentru asta?! Dacă vor doar aplauze să se ducă la teatrul de păpuși! Repet, nu a fost niciun incident”.

340.000 de euro e profitul Rapidului după primul meci din acest sezon pe Arena Națională

43.283 de fani au fost prezenți pe Arena Națională la derby-ul Rapid – FCSB