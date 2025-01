Rapid și Sepsi s-au înțeles pentru transferul lui Denis Ciobotariu! Condiția pusă de Laszlo Dioszegi a fost acceptată de Dan Șucu

Sepsi Sf. Gheorghe și Rapid sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere legată de transferul lui Denis Ciobotariu. Laszlo Dioszegi a confirmat că oficialii din Giulești au acceptat cerințele covăsnenilor.

Denis Ciobotariu, la un pas de a ajunge la Rapid încă din această iarnă

Rapidul semnase deja un contract cu fundașul central de la Sepsi, însă el urma să ajungă abia în vară, atunci când îi expira contractul cu echipa din Covasna. Marius Șumudică l-a dorit încă din această iarnă și e foarte posibil ca dorința sa să fie împlinită.

Rapidul nu a acceptat aceste condiții, dar după mai multe runde de negocieri, cele două părți au ajuns la un acord. El Sawy va fi împrumutat la Sepsi pentru un an și jumătate. În plus, covăsnenii vor încasează și un bonus.

Laszlo Dioszegi, detalii din negocierile cu Rapid pentru Denis Ciobotariu

Laszlo Dioszegi a vorbit despre toată situația acestui transfer. Omul numărul 1 de la Sepsi a dat de înțeles că Rapidul a acceptat o parte din condiții. Sepsi va încasează 50 de mii de euro în schimbul lui Ciobotariu, însă va fi nevoită să ofere celor de la CFR Cluj un procent.

„Cred că astăzi domnul Hadnagy a vorbit cu domnul Angelescu și cred că, până la urmă, va merge la Rapid în așa fel încât să ne fie și nouă bine. Nu e vorba numai de bani. E vorba de un jucător care să rămână și la noi. Despre El Sawy este vorba. Un împrumut de 1 an și jumătate. Nu au fost de acord să-l cedeze definitiv. Noi trebuie să ne gândim și pe viitor. Avem și jucătorii din academie. O să ne putem baza pe Omar.

Nu o să fie procente la transfer. CFR Cluj are un procent. Din banii pe care îi primim de la Rapid, trebuie să cedăm 25% la CFR Cluj. Noi nu facem mișcări. Nu facem noi chestiuni din astea. Nu căutăm portițele. Nu este vorba de o sumă mare de bani, din păcate. E vorba și de Omar. 50 de mii va fi suma, din câte am înțeles.

Tamaș revine. Am adus și un croat, pe Matej Simic. Babunski e un atacant destul de bun. În Ungaria a dat destul de multe goluri. Noi sperăm că o să joace cum o făcea la Debrecen și să marcheze multe goluri. Simić și Tamaș sunt fundași centrali”, a explicat Laszlo Dioszegi la .

Denis Ciobotariu: „Este cel mai bun contract pe care l-am avut vreodată”

Fundașul central a recunoscut că a fost foarte mulțumit de oferta înaintată de Rapid.

„Este cel mai bun contract pe care l-am avut vreodată. Eu am fost un jucător de bază, am jucat în toate meciurile de până acum. Bănuiesc că nu e ușor nici pentru Sepsi să accepte decizia mea și să mă lase să plec degeaba. Automat, după ce am semnat, gândul meu este și la Rapid. Deci există un pic de situație”, a spus Denis Ciobotariu pentru FANATIK.

