Sport

Rapid și Steaua, o rivalitate cu secrete vechi de aproape 80 de ani! Bogdan Baratky, o altfel de avancronică

Bogdan Baratky Tudor
24.10.2026 | 07:00
Rapid si Steaua o rivalitate cu secrete vechi de aproape 80 de ani Bogdan Baratky o altfel de avancronica
SPECIAL FANATIK
Prima întâlnire dintre ASA și CFR, reflectată în presa vremii
Apărută în peisajul fotbalului românesc, la un sfert de veac după Rapid, ASCA a disputat primul meci din istorie cu o echipă divizionară în compania Rapidului și a evitat retrogradarea din prima divizie într-un turneu jucat... pe stadionul Giulești
ADVERTISEMENT

Dacă din punct de vedere juridic FCSB este sau nu Steaua, cu certitudine nu sunt eu în măsură să mă pronunț. Ceea ce știu însă sigur este că suporterii FCSB sunt steliști. Pe tema asta nu am dubii. Pentru ei, pentru rapidiști, dar și pentru microbiștii interesați de istoria unui sport care se încăpățânează să trezească pasiuni majore la 80 de ani distanță, vin în zi de meci cu o avancronică altfel a derby-ului. În care discutăm despre mugurii rivalității dintre Rapid și Steaua.

Primul duel din istorie: un 2-8 disputat la… Predeal

În august 1947, proaspăt înființata ASCA (Asociația Centrală a Armatei) se pregătea de debutul în prima divizie. Carmen (o doamnă reacționară din epocă) fusese exclusă și desființată, iar locul astfel eliberat urma să fie ocupat (ce noroc!) de echipa armatei. Campionatul avea să înceapă pe 24 august, iar primul adversar oficial din istoria clubului militar urma să fie Dermata Cluj. Iată de ce, pe 16 și 17 august, ASCA se afla în cantonament la Sinaia, pregătindu-se intens.

ADVERTISEMENT

De unde știm că se pregătea intens? Din Ziarul Cotidianul din 20 august 1947, care exact asta spune: “Proaspăta divizionara ASCA se pregătește intens pentru campionat”. “Proaspătă” în sens premonitoriu, desigur, pentru că debutul (în orice divizie, nu doar în prima), avea să se producă abia peste câteva zile.

Pe 16 august (sâmbătă), ASCA are un meci școală chiar la Sinaia cu echipa întreprinderilor Costinescu din localitate. Echipă înscrisă în sezonul 1947-1948 în campionatul Ploieștiului. Același articol ne povestește că a doua zi, duminica, ASCA s-a deplasat la Predeal pentru primul meci din istorie cu o echipă de primă ligă. Se întâmpla să fie CFR (Rapid) aceea.

ADVERTISEMENT
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24.ro
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției

Rezultatul, 8-2 (4-0) pentru Rapid. Pentru simetrie, o orânduire născută sub semnul unui 8-2 într-un amical, urma să apună după un 2-8 într-un meci oficial de astă dată (Steaua – Rapid 8-2, 3 mai 1989). În poarta Rapidului la acel meci, Leo Toader, actualul antrenor cu portarii din Giulești. Pe stadionul 23 August, cu 55.000 de oameni in tribune. O audiență la care astăzi, după 37 de ani, nu putem nici măcar spera. Și nu doar pentru că meciul nu începe de la ora 18:00, ca atunci (deși asta chiar ar putea ajuta).

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu a primit 9.400.000€
Digisport.ro
Andrei Rațiu a primit 9.400.000€
ziarul Cotidianul, 20 august 1947
ziarul Cotidianul, 20 august 1947

Barajul de pe Giulești și galeria (extrem de) organizată

Să revenim însă la sezonul 1947-1948, pentru că nici nu știți ce pierdeți. La finalul acelui sezon, ASA (sub acest nume apare în campionat) se clasează pe locul 14 din 16. Se salvează de la retrogradarea directă, dar regulamentul prevedea un baraj de supraviețuire-promovare la care participă locurile 11-14 din prima divizie și câștigătoarele celor 4 serii de Divizia B. Nici măcar n-o să credeți unde s-a desfășurat acest mini-campionat. Exact! Pe Giulești!

ADVERTISEMENT

ASA a strâns 7 puncte în turneu, prin trei victorii, un egal și trei înfrângeri, cu golaveraj 14–10. Inițial, victoria lui FC Ploiești cu 3–2 împotriva Politehnicii Timișoara lăsa echipa Armatei în afara primelor patru. Dar lucrurile nu au rămas așa, pentru că ASA a contestat rezultatul, invocând un gol neacordat timișorenilor când aceștia conduceau cu 2–1. Drept probă a fost prezentată o fotografie din revista Stadion. Cum se face. Fotografie pe care FANATIK o prezintă mai jos.

Revista Stadion, iunie 1948
Revista Stadion, iunie 1948

Explicația fotografiei – “Acum îl vezi, domnule Mitran?”. Aceasta este fotografia (stânga jos) pe baza căreia Federația a anulat rezultatul și a dispus rejucarea. O fotografie în care se vede orice, mai puțin mingea. Rejucarea are loc pe 24 iunie (la 19 zile de la meciul inițial), partida se încheie la egalitate, rezultat care menține ASA în prima divizie și trimite Ploieștiul în divizia B.

ADVERTISEMENT

Dar nici macar asta nu este informația care schimbă tot. Ci aceea că, dacă priviti nițel deasupra fotografiei care a impedicat retrogradarea din prima divizie a echipei niciodată promovate acolo, veți observa ultraseria românească într-o fază incipientă de dezvoltare. “ASA a avut o galerie bine organizată care s-a făcut simțită și la jocul FC Ploiești – Politechnica”. Bine organizată în sensul de organizare practic militară. De remarcat nu doar faptul că tradiția ultra’ s-a născut (la propriu) sub turnul de la tribuna a doua a Giuleștiului, ci și cei 3 strămoși ai vuvuzelei, introduși pe bază de proces verbal în stadion. Era perioada aceea romantică a fotbalului dâmbovițean, în care portarii care apărau cu basca pe cap erau înlocuiți de spectatorii cu chipiu și cașchetă.

Un derby atât de dezechilibrat în favoarea Rapidului, încât FCSB e favorită

Lăsând istoria să se ocupe de aceste legături neștiute dintre Steaua și Rapid, revenim în prezent, pentru că derby-ul bate la ușă. Cine e? Eu, derby-ul!

Partida găzduită de Arena Națională găsește adversarii în două momente cât se poate de diferite. FCSB continuă și în acest sezon evoluțiile palide din precedentul, a schimbat deja antrenorul și a mutat pregătirea fizică de vară în toiul sezonului. Dincolo, Rapid s-a ancorat de locul 2, a legat 5 victorii consecutive în campionat și, oricât de greu și-ar câștiga punctele, o face cu o lejeritate dezarmantă în comparație cu trupa lui Reghecampf.

Practic, atât de bine arată Rapid comparativ cu FCSB, încât astrele par perfect aliniate pentru o victorie a… FCSB. Nu, nu am greșit. Pentru că este exact conjunctura cea mai nefavorabilă Rapidului. Rapid nu știe să joace derby-uri din postura favoritului, a echipei care are toate atuurile sportive de partea sa. Deși am început cu un 8-2, e mult mai aproape în memoria colectivă acel 2-8. Și nici atâtea victorii consecutive nu prea suntem obișnuiți să gestionăm. Nu victoria la Galați, nu 3 puncte cu U Cluj sunt “cadavrele” pe care trebuie Pancu să le resusciteze. Mentalitatea de învingător e ceea ce, istoric vorbind, ne lipsește. Și siguranța de sine care vine odată cu ea.

Problema este că pentru a obține așa ceva e nevoie de (mult) timp. Resursă pe care nu o avem, din păcate, la dispoziție. Așa că, deși clasamentul și forma de moment spun altceva, niciodată vorba aceea cu echilibrul din derby nu a fost mai actuală. Da, o victorie a Rapidului ar fi ceva normal în contextul dat; doar că Rapid și normalitatea au locuit foarte rar sub același acoperiș, acuzand o nepotrivire de caracter in formă continuată. Hai, Pancone… bifeaz-o și p-asta!

Universitatea Craiova pregătește un transfer spectaculos! ”Jucător tânăr, cu potențial”
Fanatik
Universitatea Craiova pregătește un transfer spectaculos! ”Jucător tânăr, cu potențial”
Scandal cât casa înainte de El Clasico! Jose Mourinho a răbufnit din cauza...
Fanatik
Scandal cât casa înainte de El Clasico! Jose Mourinho a răbufnit din cauza arbitrului de la FC Barcelona – Real Madrid, care ar avea legătură cu „dosarul Negreira”
Scandalul de 73 de milioane de euro care afectează metroul spre trei mari...
Fanatik
Scandalul de 73 de milioane de euro care afectează metroul spre trei mari stadioane din București!
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
Parteneri
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
iamsport.ro
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!