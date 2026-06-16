Rapid și U Craiova au învins FRF la TAS și au anulat „Regula 5+6”! Granzii SuperLigii au pierdut însă toți banii

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Rapid și U Craiova au câștigat la TAS procesul cu FRF intentat la începutul sezonului 2025-2026 în ceea ce privește „Regula 5+6”, care a fost anulată. Prin urmare, toate premierile și amenzile aferente campionatului recent încheiat au fost anulate.

FRF a pierdut la TAS, iar „Regula 5+6” va fi anulată

Marți, 16 iunie, Rapid și Craiova au primit câștig de cauză în ceea ce privește contestația pe care au depus-o la TAS în iulie 2026. Astfel, „Regula 5+6”, impusă de FRF la începutul sezonului 2024-2025, va fi scoasă. Regula presupunea ca echipele din SuperLiga să aibă cel puțin 5 jucători români pe parcursul unui meci întreg. Cluburile care nu o respectau în 75% din partide pe parcursul sezonului erau amendate.

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. În schimb, formațiile care îndeplineau baremul aveau să fie premiate cu banii obținuți din amenzi. Deoarece regula a fost contestată la startul sezonului 2025-2026, toate amenzile și premierile din finalul stagiunii nu vor mai fi acordate. Astfel, Rapid și Craiova,

Cele 10 echipe care au respectat regula 5+6 : Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul.

: Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul. Cele 6 echipe nu au respectat regula 5+6 : Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, Csikszereda. Acestea urmau să fie amendate cu câte 150.000 de euro.

: Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, Csikszereda. Acestea urmau să fie amendate cu câte 150.000 de euro. Universitatea Craiova (locul 1), Rapid (5), FC Argeş (6), UTA Arad (7) și FCSB (8) trebuiau să primească câte 180.000 de euro.

Reacția FRF după înfrângerea de la TAS

Ca o primă reacție, FRF a emis un comunicat, care nu preciează clar că a pierdut procesul. Forul condus de Răzvan Burleanu a informat însă că „va lua act de decizie și se va conforma”. „Federația Română de Fotbal a luat act de decizia recentă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la „Regula 5+6”, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională.

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Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.

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Regula 5+6 a fost concepută ca un mecanism pentru protejarea și stimularea tinerelor talente autohtone. Chiar și în noile condiții, FRF adresează un apel către toate cluburile membre să continue să respecte spiritul acestei reguli.

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FRF consideră că menținerea unei prezențe ridicate a jucătorilor autohtoni în echipele de club rămâne calea către succes. Experiența acumulată de jucătorii români în competițiile interne este fundamentul pe care se construiesc echipele naționale în perspectiva preliminariilor pentru calificări la turneele finale. De asemenea, promovarea și expunerea jucătorilor autohtoni reprezintă cea mai eficientă strategie de creștere a valorii de piață a cluburilor, generând sustenabilitate pe termen lung.

FRF va continua să investească în competiții și să ofere tot suportul necesar cluburilor care aleg să pună bază pe fotbaliștii români. Considerăm că responsabilitatea pentru viitorul fotbalului nostru este o misiune comună, iar cluburile care aleg să continue promovarea tinerilor jucători români, indiferent de obligativitatea impusă, dau dovadă de viziune și demonstrează că fotbalul românesc poate evolua prin încrederea acordată propriilor resurse”, a fost comunicatul de pe