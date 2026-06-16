Sport

Rapid și U Craiova au învins FRF la TAS și au anulat „Regula 5+6”! Granzii SuperLigii au pierdut însă toți banii

„Regula 5+6”, pe care FRF a impus-o în 2024, a fost anulată la TAS. Federația a pierdut procesul cu Rapid și Universitatea Craiova, care nu vor mai vedea însă niciun ban
Cristian Măciucă
16.06.2026 | 17:35
Rapid si U Craiova au invins FRF la TAS si au anulat Regula 56 Granzii SuperLigii au pierdut insa toti banii
ULTIMA ORĂ
Rapid și U Craiova au învins FRF la TAS și au anulat „Regula 5+6”! Granzii SuperLigii au pierdut însă toți banii. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid și U Craiova au câștigat la TAS procesul cu FRF intentat la începutul sezonului 2025-2026 în ceea ce privește „Regula 5+6”, care a fost anulată. Prin urmare, toate premierile și amenzile aferente campionatului recent încheiat au fost anulate.

FRF a pierdut la TAS, iar „Regula 5+6” va fi anulată

Marți, 16 iunie, Rapid și Craiova au primit câștig de cauză în ceea ce privește contestația pe care au depus-o la TAS în iulie 2026. Astfel, „Regula 5+6”, impusă de FRF la începutul sezonului 2024-2025, va fi scoasă. Regula presupunea ca echipele din SuperLiga să aibă cel puțin 5 jucători români pe parcursul unui meci întreg. Cluburile care nu o respectau în 75% din partide pe parcursul sezonului erau amendate.

ADVERTISEMENT

Echipele care nu respectau această regulă primeau o amendă în valoare de 150.000 de euro. În schimb, formațiile care îndeplineau baremul aveau să fie premiate cu banii obținuți din amenzi. Deoarece regula a fost contestată la startul sezonului 2025-2026, toate amenzile și premierile din finalul stagiunii nu vor mai fi acordate. Astfel, Rapid și Craiova, cluburile care au atacat regula dar care îndepliniseră cerințele „5+6”, vor pierde fiecare câte 180.000 de euro.

  • Cele 10 echipe care au respectat regula 5+6: Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul.
  • Cele 6 echipe nu au respectat regula 5+6: Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, U Cluj, CFR Cluj, Csikszereda. Acestea urmau să fie amendate cu câte 150.000 de euro.
  • Universitatea Craiova (locul 1), Rapid (5), FC Argeş (6), UTA Arad (7) și FCSB (8) trebuiau să primească câte 180.000 de euro.

Reacția FRF după înfrângerea de la TAS

Ca o primă reacție, FRF a emis un comunicat, care nu preciează clar că a pierdut procesul. Forul condus de Răzvan Burleanu a informat însă că „va lua act de decizie și se va conforma”. „Federația Română de Fotbal a luat act de decizia recentă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la „Regula 5+6”, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională.

ADVERTISEMENT
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Digi24.ro
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski

Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime...
Digisport.ro
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea

Regula 5+6 a fost concepută ca un mecanism pentru protejarea și stimularea tinerelor talente autohtone. Chiar și în noile condiții, FRF adresează un apel către toate cluburile membre să continue să respecte spiritul acestei reguli.

ADVERTISEMENT

FRF consideră că menținerea unei prezențe ridicate a jucătorilor autohtoni în echipele de club rămâne calea către succes. Experiența acumulată de jucătorii români în competițiile interne este fundamentul pe care se construiesc echipele naționale în perspectiva preliminariilor pentru calificări la turneele finale. De asemenea, promovarea și expunerea jucătorilor autohtoni reprezintă cea mai eficientă strategie de creștere a valorii de piață a cluburilor, generând sustenabilitate pe termen lung.

FRF va continua să investească în competiții și să ofere tot suportul necesar cluburilor care aleg să pună bază pe fotbaliștii români. Considerăm că responsabilitatea pentru viitorul fotbalului nostru este o misiune comună, iar cluburile care aleg să continue promovarea tinerilor jucători români, indiferent de obligativitatea impusă, dau dovadă de viziune și demonstrează că fotbalul românesc poate evolua prin încrederea acordată propriilor resurse”, a fost comunicatul de pe frf.ro.

ADVERTISEMENT
Unde se relaxează jucătorii Italiei în această perioadă după ce nu s-au calificat...
Fanatik
Unde se relaxează jucătorii Italiei în această perioadă după ce nu s-au calificat la Campionatul Mondial
Lukas Zima şi-a reziliat contractul cu FCSB! Echipa din SuperLiga la care s-a...
Fanatik
Lukas Zima şi-a reziliat contractul cu FCSB! Echipa din SuperLiga la care s-a transferat. Update exclusiv
Top 5 locuri de vizitat în Curacao, cea mai mică țară prezentă la...
Fanatik
Top 5 locuri de vizitat în Curacao, cea mai mică țară prezentă la CM2026. Obiectivele care nu trebuie ratate de niciun turist
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Excepțional!'. Radu Banciu și-a ales favorita de la Mondial după primele meciuri: 'Îi...
iamsport.ro
'Excepțional!'. Radu Banciu și-a ales favorita de la Mondial după primele meciuri: 'Îi văd campioni. Cine să-i bată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!