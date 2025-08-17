Sport

Rapid și Universitatea Craiova nu îl sperie pe Gigi Becali! „E o echipă foarte slabă. Nu îmi fac griji”

Ce spune Gigi Becali despre lupta la titlu după Rapid - FCSB 2-2. Omul de afaceri, ironii pentru Universitatea Craiova, liderul Superligii
Alex Bodnariu
18.08.2025 | 00:59
ULTIMA ORĂ
FCSB a obținut doar o remiză în derby-ul cu Rapid, din etapa cu numărul 6 din Superliga României. Deși roș-albaștrii se află în partea de jos a clasamentului, patronul clubului, Gigi Becali, e sigur că echipa sa nu va avea probleme în lupta la titlu.

FCSB, un nou insucces în Superligă!

Criza de la FCSB continuă. Deși a condus cu 2-0 pe „Național Arena”, după golurile înscrise de Bîrligea și Lixandru, campioana României a clacat pe final. Elvir Koljić, jucătorul dorit de Gigi Becali iarna trecută, a semnat o „dublă” pentru giuleșteni.

Situația din clasament nu arată prea bine pentru roș-albaștrii după primele 6 etape. Universitatea Craiova are deja un avans de 11 puncte, iar oltenii visează deja la un titlu istoric.

Totuși, Gigi Becali e sigur că, în următoarea perioadă, jocul celor de la FCSB va arăta din ce în ce mai bine, iar echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va urca treptat în ierarhie. De asemenea, omul de afaceri nu o vede pe Rapid o pretendentă la titlu.

Gigi Becali: „Rapid e o echipă foarte slabă. Să fii condus cu 2-0 și să nu ai reacție”

„Nu mă îngrijorează. Trebuie să recuperăm. Sunt 11 puncte, iar pentru 30 de etape e o diferență mică. O să joace la săptămână Craiova. Lasă-i pe ei să joace la săptămână, să aibă ei avantaj.

Fotbalul e despre bani. E doar despre bani. Dacă nu ai bani, nu poți face nimic. Dacă ai bani, faci toate celelalte. Nu ai văzut? PSG a avut doar bani și, încet, a câștigat tot.

Rapid e o echipă foarte slabă. Să fii condus cu 2-0 și să nu ai reacție… E foarte slabă! Cum să o vezi la titlu? Hai că a dat un călcâi, dar aia e altceva. E foarte slabă, nu au avut ocazii. Nu îmi fac griji cu Rapidul.

Acum îmi fac calculele cu Craiova, care are multe puncte avans. Tot îi batem în play-off de două ori. Îi batem și acum”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după meciul cu Rapid, conform Prima Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
