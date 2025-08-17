Rapid și Universitatea Craiova nu îl sperie pe Gigi Becali! „E o echipă foarte slabă. Nu îmi fac griji”

FCSB a obținut doar o remiză în derby-ul cu Rapid, din etapa cu numărul 6 din Superliga României. Deși roș-albaștrii se află în partea de jos a clasamentului, patronul clubului, Gigi Becali, e sigur că echipa sa nu va avea probleme în lupta la titlu.

FCSB, un nou insucces în Superligă!

Deși a condus cu 2-0 pe „Național Arena”, după golurile înscrise de Bîrligea și Lixandru, campioana României a clacat pe final. Elvir Koljić, jucătorul dorit de Gigi Becali iarna trecută, a semnat o „dublă” pentru giuleșteni.

Situația din clasament nu arată prea bine pentru roș-albaștrii după primele 6 etape. Universitatea Craiova are deja un avans de 11 puncte, iar oltenii visează deja la un titlu istoric.

Totuși, , iar echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va urca treptat în ierarhie. De asemenea, omul de afaceri nu o vede pe Rapid o pretendentă la titlu.

Gigi Becali: „Rapid e o echipă foarte slabă. Să fii condus cu 2-0 și să nu ai reacție”

„Nu mă îngrijorează. Trebuie să recuperăm. Sunt 11 puncte, iar pentru 30 de etape e o diferență mică. O să joace la săptămână Craiova. Lasă-i pe ei să joace la săptămână, să aibă ei avantaj.

Fotbalul e despre bani. E doar despre bani. Dacă nu ai bani, nu poți face nimic. Dacă ai bani, faci toate celelalte. Nu ai văzut? PSG a avut doar bani și, încet, a câștigat tot.

Rapid e o echipă foarte slabă. Să fii condus cu 2-0 și să nu ai reacție… E foarte slabă! Cum să o vezi la titlu? Hai că a dat un călcâi, dar aia e altceva. E foarte slabă, nu au avut ocazii. Nu îmi fac griji cu Rapidul.

Acum îmi fac calculele cu Craiova, care are multe puncte avans. Tot îi batem în play-off de două ori. Îi batem și acum”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după meciul cu Rapid, conform