Rapid, spionată de FCSB în Antalya! Charalambous și Pintilii au venit să vadă partida dintr-un loc strategic. Video

Echipele din SuperLiga se află pe final de cantonament în Antalya și încearcă să pună la punct tot ce e necesar până la reluarea campionatului. Rapid se duelează cu CSKA 1948 Sofia în ultimul meci din stagiul de pregătire, iar stafful FCSB a profitat de ocazie și a „spionat” rivala.

Stafful FCSB, prezent la meciul Rapidului din Antalya

Spre deosebire de restul formațiilor din SuperLiga, FCSB a decis să dispute un singur meci amical în stagiul de pregătire din Antalya, .

În schimb, rivala Rapid și-a programat două partide de verificare în cantonamentul desfășurat în Antalya. , fotbaliștii pregătiți de Costel Gâlcă au avut „spioni”, stafful FCSB fiind prezent la baza sportivă unde giuleștenii și-au disputat meciul.

FANATIK a surprins momentul în care Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat au ajuns la meciul Rapidului cu CSKA 1948 Sofia.

Oficialii FCSB au urmărit meciul dintr-un loc strategic

Baza sportivă unde evoluează Rapid în partida cu CSKA 1948 Sofia nu are construită o tribună pentru spectatori, astfel că oficialii FCSB au improvizat.

Mai exact, FANATIK a surprins momentul în care Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat au ales să vizioneze partida de la colțul terenului. Acest moment este oportun pentru ca oficialii FCSB să își simtă rivalii „de la firul ierbii”.