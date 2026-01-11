Sport

Rapid, spionată de FCSB în Antalya! Charalambous și Pintilii au venit să vadă partida dintr-un loc strategic. Video

Stafful FCSB este prezent la ultimul meci disputat de Rapid în stagiul de pregătire din Antalya. Oficialii campioanei „spionează” duelul rivalei dintr-un loc strategic.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026
Rapid spionata de FCSB in Antalya Charalambous si Pintilii au venit sa vada partida dintrun loc strategic Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Stafful FCSB, prezent la ultimul meci amical disputat de Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik
Echipele din SuperLiga se află pe final de cantonament în Antalya și încearcă să pună la punct tot ce e necesar până la reluarea campionatului. Rapid se duelează cu CSKA 1948 Sofia în ultimul meci din stagiul de pregătire, iar stafful FCSB a profitat de ocazie și a „spionat” rivala.

Stafful FCSB, prezent la meciul Rapidului din Antalya

Spre deosebire de restul formațiilor din SuperLiga, FCSB a decis să dispute un singur meci amical în stagiul de pregătire din Antalya, cel cu Beșiktaș, pierdut de roș-albaștrii cu scorul de 1-2.

În schimb, rivala Rapid și-a programat două partide de verificare în cantonamentul desfășurat în Antalya. La ultima dintre ele, cea cu CSKA 1948 Sofia, fotbaliștii pregătiți de Costel Gâlcă au avut „spioni”, stafful FCSB fiind prezent la baza sportivă unde giuleștenii și-au disputat meciul.

FANATIK a surprins momentul în care Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat au ajuns la meciul Rapidului cu CSKA 1948 Sofia.

Oficialii FCSB, prezenți la Rapid - CSKA 1948 Sofia. Sursă foto: Fanatik
Oficialii FCSB, prezenți la Rapid – CSKA 1948 Sofia. Sursă foto: Fanatik

Oficialii FCSB au urmărit meciul dintr-un loc strategic

Baza sportivă unde evoluează Rapid în partida cu CSKA 1948 Sofia nu are construită o tribună pentru spectatori, astfel că oficialii FCSB au improvizat.

Mai exact, FANATIK a surprins momentul în care Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat au ales să vizioneze partida de la colțul terenului. Acest moment este oportun pentru ca oficialii FCSB să își simtă rivalii „de la firul ierbii”.

Stafful FCSB, prezent la Rapid - CSKA 1948 Sofia

