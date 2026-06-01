Rapid spune NU atacantului de 650.000 de euro. Daniel Pancu a luat prima decizie dură la echipă

Rapid nu vrea să achite 650.000 de euro pentru un atacant. Daniel Pancu a luat o primă decizie la echipă în perspectiva sezonului următor.
Mihai Dragomir
01.06.2026 | 10:51
Rapid renunță la unul dintre atacanți.
Rapid a dezamăgit și în sezonul recent încheiat. Giuleștenii n-au obținut niciun trofeu, dar nici calificarea în cupele europene. Acum, cu Daniel Pancu instalat pe banca tehnică, situația echipei ar putea arăta cu totul altfel din noua stagiune. Antrenorul român a luat o primă decizie la nivelul lotului, iar atacantul Daniel Paraschiv are șanse mari să nu continue alături de „alb-vișinii”.

Rapid nu activează clauza de 650.000 de euro a lui Daniel Paraschiv

Rapid a „șchiopătat” în ultimul timp la capitolul atacanți, echipa neavând acel vârf care să marcheze constant și să aducă puncte. Daniel Paraschiv, fotbalistul prezentat oficial de giuleșteni la începutul anului și a cărui mutare fusese anunțată în exclusivitate de FANATIK, nu a convins. Împrumutat de la Real Oviedo, vârful român are șanse mari să se despartă de giuleșteni în această vară.

Potrivit Sport.ro, conducerea echipei a hotărât că nu este cazul să plătească suma de aproximativ 650.000 de euro pentru un transfer definitiv. Fostul atacant de la Hermannstadt a reușit în această stagiune la Rapid să înscrie 5 goluri în 29 de apariții, prima sa reușită pentru echipa de sub Podul Grant venind chiar în derby-ul cu Dinamo.

Declarația cu care Daniel Paraschiv zguduia vestiarul Rapidului

Dinamo învingea Rapid cu 3-1 în etapa a 6-a din play-off și provoca noi tensiuni în tabăra giuleștenilor. Deși marcase în poarta „câinilor”, Daniel Paraschiv nu a avut puterea să zâmbească după meci și lansase mai multe declarații tari la adresa echipei sale. „Poate e și lipsă de valoare, deși avem câțiva jucători foarte buni, dar ca echipă suntem jos. Ca grup, suntem cea mai slabă echipă din play-off!

E lipsă de inspirație, de asumare a deciziilor, ne e frică de minge, să facem un pas în față. Ne-au lipsit liderii cu spiritul Giuleștiului, niște jucători care să fie împinși de ceva din interiorul lor. Noi nu avem asta!”, spunea atacantul după derby-ul de pe Arena Națională.

Ce spunea Daniel Paraschiv despre viitorul său la Rapid

După meciul amintit mai sus, atacantul a vorbit și despre viitorul său la Rapid. El mărturisea că nu se consideră un jucător atât de important pentru club. „Eu sunt aici până în vară, apoi nu știu, nu a discutat nimeni cu mine, nici nu era cazul. Nu cred că sunt un jucător atât de important al Rapidului”.

  • 800.000 de euro valorează Daniel Paraschiv în prezent
  • 31 este cel mai mare număr de goluri înscrise pentru un club în cariera sa (Hermannstadt)
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
